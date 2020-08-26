宜蘭綠舞「諸運旺˙金牛賀春」尾牙春酒住房專案

迎接歲末年終，想辦場別出心裁的尾牙春酒，今年就到宜蘭走走吧！有別於傳統尾牙春酒「用餐後就散場」，綠舞國際觀光飯店推出兩天一夜「諸運旺˙金牛賀春尾牙春酒住房專案」，入住舒適寬敞客房、坐擁萬坪日式風格園區、品味經典中式美饌，為今年的辛勤耕耘畫下完美句點！

飯店自2020/11/1至2021/3/31期間推出「諸運旺˙金牛賀春尾牙春酒住房專案」，兩天一夜住宿含早餐及尾牙春酒中式筵席，每人NT$2,900起，專案贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠。專案除享一泊二食外，還能暢遊日式主題園區及玩味日式DIY體驗、在風呂浴場浸潤身心享受療癒放鬆時光，來場歲末年初的愜意之旅。

若想單純用餐，則推薦尾牙春酒餐飲專案，平日限定「雅致專案」每桌只要NT$6,880＋10%，假日「經典專案」每桌只要NT$8,880＋10%起，價格實惠CP值高！席間三小時可享果汁暢飲、每桌加價NT$800+10%無限供應啤酒、加價NT$1,000+10%升級為精選紅酒無限暢飲！訂席滿15桌(含)以上加贈風呂券6張(價值NT$3,600)！

對辛勞忙碌整年的都市人，是時候轉換心情到戶外走走放鬆身心；坐擁佔地5.75公頃的廣闊日式園區、擁有豐富日式體驗活動的綠舞國際觀光飯店，可遠眺龜山島與太平洋海景以及一望無垠的蘭陽平原美景。讓員工在綠意盎然的大自然環境中放鬆身心、回顧精采成果，犒賞員工一年以來的辛勞、展望來年再創佳績！