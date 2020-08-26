台灣安心旅遊補助恐喊卡？交通部長林佳龍出面回應

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）安心國旅吃緊可能提前喊卡引起各界關注，交通部長林佳龍回應，希望立法院提前通過預算無縫接軌。

受武漢肺炎疫情衝擊，政府推出振興經濟的安心旅遊補助、三倍券、藝FUN券等方案，然而，深受民眾歡迎的安心國旅，因反應太過熱烈恐將面臨提前結束的窘境，現更傳出許多旅行社代墊經費，業者擔心補助若拿不到將自行吸收虧損，而民眾也十分關心後續是否還能如期申請，交通部26日說明下一步的調整及祭出的應變措施。

交通部長林佳龍說明，交通部安心旅遊補助原編列39億元預算，目前已帶來10倍的產值，各種補助加乘效果下帶動良好效應，本來預算編列為兩個月- 9月及10月使用，後來因疫情控制良好，提前至7月1日解封，交通部將盡全力籌措延續好的政策。

林佳龍透露，但國家預算有限，交通部已籌措一部分可以濟急，先前因為暑假全家出遊，9月開學後學生出遊可能在假日，補助也許可以維持，也可能調整成集中在週末，將視後續狀況進行評估，感謝觀光業者主動提出修正方案，交通部將一併納入考量。

林佳龍強調，目前會繼續辦理安心旅遊，若是反應像7月及8月熱烈，交通部將採滾動式檢討，就目前已有的特別預算為16億元，若立法院可以提前通過紓困3.0的特別預算，補助就可以無縫接軌，後續還需各方面評估再拍板定案。