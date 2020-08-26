板橋凱撒X Marshall聯手推出「音樂出走」住房專案

音樂、啤酒、美食、泳池搭配夏末涼風，在繁忙喧囂的城市中體驗渡假氛圍，成為現代都會人不可或缺的休閒調劑。緊接著暑假結束小朋友們返校回歸，趁勢推出成熟大人們不可錯過的專屬活動，9/2起至10/31，板橋凱撒邀請來自英國知名音響品牌Marshall聯手合作打造「音樂出走」系列活動，讓旅人隨時隨地享受輕便卻震撼的全向性音樂感受，將英式經典音響與品牌陳設進駐飯店一樓大廳，提供旅客視覺與聽覺雙重奏的旅埕體驗、並可參加拍照打卡抽獎活動；9/16-10/16推出限量主題住房專案，每晚3,699元起入住行政樓層薈萃客房，住宿期間可享免費體驗攜帶式藍牙音響乙台、Marshall特色啤酒兩瓶、品牌折扣卷乙張及隔日自助式早餐2客，並可再參加抽獎有機會免費獲得Marshall EMBERTON音響(價值5,790元)；此外，活動期間凡於一樓大廳酒吧點購指定餐點「威尼斯炸海鮮」即免費贈送Marshall特色啤酒，贈完為止；即刻踏上旅程、品味音樂，與Marshall一同演繹美好的夏日曲目，留下值得紀念的獨特回憶。

創立於1962年來自英國倫敦的Marshall品牌音響跨越半個世紀之遙，在這段漫長的歲月裡，Marshall陪伴了無數個搖滾樂團全球巡迴演出，更是搖滾吉他之神Jimi Hendrix、Aerosmith史密斯飛船、Guns N' Roses槍與玫瑰等眾多代表性樂手的御用品牌；而後，更因其融合復古外觀與創新功能，Marshall已成為品味與質感的象徵，擁有眾多的死忠鐵粉；現今，經過科技演變已可帶著這橫跨五十年搖滾傳奇的Marshall音響到處遨遊，體會多年淬鍊出的經典外觀與細節，同時感受其帶來絕佳的震撼音樂感受。

【活動一】飯店大廳拍照打卡參加抽獎

9/2-10/31期間 不論住宿或用餐客人，可於1樓飯店大廳內與Marshall品牌音響陳設拍照，於板橋凱撒官方臉書指定貼文下方上傳照片#音樂出走並Tag一位朋友，即可參加抽獎活動，獎品內容包括豪華客房住宿券(價值17,530元)、Marshall MAJOR III藍牙耳機(價值5,990元)。

【活動二】大廳酒吧點餐贈酒

9/16-10/31 大廳酒吧點餐「威尼斯炸海鮮」(售價650+10%元)即送Marshall特色啤酒乙瓶，贈完為止。

【活動三】限量「音樂出走」住房專案

9/16-10/16 期間每日限量三間，每晚3,699元起