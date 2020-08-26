華泰大飯店集團「華泰三代同堂」中秋月餅禮盒

送禮送進心坎裡！有別於坊間制式化口味的中秋月餅禮盒，華泰大飯店集團餐飲點心團隊以多樣創意及嚴謹技法，隆重推出「華泰三代同堂」中秋月餅禮盒：內含「廣式蓮蓉核桃月餅」、「菠蘿蛋黃酥」、「華泰鳳梨酥」三款手工製作點心，分別代表傳統世代、中世代、新世代潮流， 全程純手工製作，以不同的技法，傳遞同樣的心意，象徵三個世代在中秋佳節齊聚一堂，慶祝一家團聚。每盒售價NT$780，即日起至2020年9月25日(五)開放預購，是今年中秋送禮或自享的最佳首選！

傳統經典「廣式蓮蓉核桃月餅」，歷久彌新的外型與口味，是全家大小、各世代都喜歡的好味道。蓮蓉選用特等台灣白蓮子，熬煮後磨碎並加入砂糖及核桃仁碎，再反覆不斷細揉，質地細緻潤滑，滋味清甜，層次豐富，最後飾以餅模外框與「傳承」二字，象徵世代傳承與交流。金黃潤澤的廣式餅皮包覆綿密內餡，濃郁香氣縈繞口中，最適合一家人共享品嚐。

象徵中世代的「菠蘿蛋黃酥」工法繁複，浸泡過米酒的鹹蛋，酒香與蛋黃香氣交織，油皮與油酥層層堆疊，再包覆大份量烏豆沙與蛋黃，最後鋪上菠蘿皮、刷蛋液、撒上芝麻烘烤，滿滿皆是新意與巧思，是佳節時刻傳遞心意的最佳選擇。

市面上的鳳梨酥外觀總是大同小異的方形，而口味則劃分為兩派：冬瓜醬比例多的偏甜、土鳳梨比例多則偏酸。「華泰鳳梨酥」顛覆了這些既定印象，仿若太陽的造型，並將鳳梨餡展現在外，呈現出更多鳳梨的本質，一如台灣這座島嶼的多晴氣候、豐饒土地與人們的熱情，代表台灣人開朗樂天、熱情好客的心意，作為伴手禮或年節禮盒不僅得以傳遞情意，也象徵為對方帶來好運，如太陽般明亮而溫暖！內餡則使用少許冬瓜醬以獨家比例製成，恰到好處的清甜，輕盈爽口，同時溫潤了「開英種」土鳳梨的微酸，特別加入日本進口柚子絲，果香濃郁，質地細膩。外層為自製酥皮，中間夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上手工鳳梨果乾，新鮮鳳梨經長時間低溫烘烤，果肉厚實甜而不膩，讓人滿口盡是馥郁鳳梨香氣。