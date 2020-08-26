台灣國家級演出打造「小鎮遊戲趣2.0」拚觀光　2021年定調自行車旅遊年

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「小鎮遊戲趣2.0」精選台灣特色經典小鎮，搭配國家級戲劇及特技表演，吸引遊客深入台灣知名觀光風景區發現在地美麗人文風情，免費且多元的演出將於9月5日起展開。

為了協助觀光產業從新冠肺炎疫情脫困，交通部透過安心旅遊補助推動在地觀光，結合「小鎮漫遊年」、「脊梁山脈旅遊年」以及精彩表演推出「2020小鎮遊戲趣2.0」，將於全台北中南16個地區盛大登場，交通部長林佳龍及紙風車劇團董事李遠等皆出席26日記者會啟動儀式。

「2020小鎮遊戲趣2.0」將由台灣6組知名藝文團體帶來16場系列演出，較去年增加6場，包含紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、台灣特技團、即將成真火舞團以及打狗亂歌團，其中，紙風車劇團將帶來《武松打虎》、《蕃薯森林奇遇記》、《雞城故事》等經典節目。

林佳龍表示，愛台灣就出來旅遊！交通部再度邀請6個藝文團體參與「小鎮遊戲趣」，該活動在去年搭上秋冬國旅補助廣獲好評，今年擴大舉辦，特別是台灣疫情控制住，透過觀光帶動經濟復甦，此活動將創造三贏，分別是增加表演藝術團體的工作機會、行銷台灣經典小鎮、遊客可以觀賞好節目，希望大家可以藉此環島認識台灣。

李遠表示，先前疫情嚴重時紙風車董事會曾開會討論因應事宜，沒想到之後一場大火突襲燒光多年心血，然而，紙風車雖然歷經大火卻還是笑咪咪的，「永遠非常歡樂」也就是劇團特色，希望能把歡樂帶給大家。

李遠強調，若有人問台灣是什麼？這次演出的六個團體就可以代表台灣。此次演出的地點在觀光風景區，會增加遊客前往興趣，並且演出時段都為晚上7點，民眾出遊一天之後，到了晚上就可以看表演，這對表演團體也是一種鼓勵，因為疫情劇團已經將近半年沒有演出，希望旅遊加上表演可以重現台灣活潑的狀態。

值得一提的是，更多精彩演出包含，國家文藝獎得主唐美雲歌仔戲團經典製作《白蛇傳》將於9月26日南投縣集集武昌宮獨家上映；九天民俗技藝團以民族舞蹈《廟會演藝》傳達家將文化，將於11月22日新北市瑞芳國中震撼登場；即將成真火舞團表演《火焰世家》將於12月20日嘉義市港坪國小舉行。

此外，主辦單位也推出集章活動鼓勵民眾環島看戲，凡集滿北中南東2區及4區電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及其他精美好禮。

明年小鎮漫遊年主題為「自行車旅遊年」，邀請大家騎著自行車輕鬆漫遊。詳情請前往官網查詢。