台灣金鐘獎第55屆 主要獎項入圍名單

第55屆金鐘獎頒獎典禮將於9月26日在國父紀念館登場，今天公布入圍名單，各種類型台劇百花齊放，入圍名單如下：

■戲劇節目獎

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

鏡子森林

■迷你劇集獎

俗女養成記

罪夢者

糖糖Online

■電視電影獎

人生劇展－殘值

公視迷你電影院－釘子花

住戶公約第一條

客家電視影院－大桔大利 闔家平安

新創電影短片 大吉

■自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

爸！媽！今天吃什麼？

原味好時尚

消失的王者

福衛七號 太空任務

■人文紀實節目獎

ivucung誰謎了路

世界新天目

活力新故鄉

紀錄觀點

誰來晚餐11

■兒童少年節目獎

kakudan時光機

出發騎幻島

台灣特有種

青春愛讀書

神奇故事屋

■生活風格節目獎

地球的慶典

我在市場待了一整天

無事坐巴士

跟著dapin去旅行

臺灣好味道 足好食臺灣味

■綜藝節目獎

台灣金頌

音樂萬萬歲 第4號作品

話山話水話玲瓏

綜藝大熱門

聲林之王 聲境傳奇

■戲劇節目男主角獎

姚淳耀／鏡子森林

張孝全／誰是被害者

莊凱勛／噬罪者

許光漢／想見你

蔡昌憲／苦力

■戲劇節目女主角獎

天心／最佳利益

林玟誼／苦力

柯佳嬿／想見你

莫允雯／用九柑仔店

楊謹華／鏡子森林

■戲劇節目男配角獎

侯彥西【鄢勝宇】／用九柑仔店

馬力歐／國際橋牌社

曹晏豪／噬罪者

楊烈／苦力

蔡阿炮【蔡明毅】／苦力

■戲劇節目女配角獎

李劭婕／客家尋味劇場-烏陰天的好日子

李璇【朱繼屏】／大林學校

袁艾菲／我們不能是朋友

蔡淑臻／噬罪者

謝瓊煖／苦力

■戲劇節目最具潛力新人獎

何佩芸／忠孝節義

李沐／誰是被害者

夏大寶／噬罪者

瑭霏／鏡子森林

劉韋辰／ HIStory3那一天

■戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／苦力

李權洋、鄭文堂／鏡子森林

高炳權、曾英庭／用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲／誰是被害者

黃天仁／想見你

■戲劇節目編劇獎

梁舒婷、徐瑞良／誰是被害者

陳潔瑩、黃宣穎、蕭譯瑋／用九柑仔店

楊念純／噬罪者

鄭心媚／鏡子森林

簡奇峯、林欣慧／想見你

■迷你劇集（電視電影）男主角獎

洪都拉斯【洪勝德】／公視人生劇展盲人阿清

張孝全／罪夢者

莫子儀／追兇500天

陳竹昇／公視人生劇展-殘值

游安順／新創電影短片 大吉

■迷你劇集（電視電影）女主角獎

小薰(黃瀞怡)／追兇500天

吳以涵／俗女養成記

吳奕蓉／客家電視電影院-大桔大利 闔家平安

李又汝／無主之子

謝盈萱／俗女養成記

■迷你劇集（電視電影）男配角獎

太保 ／公視人生劇展－殘值

王柏傑／罪夢者

孫綻／無主之子

游安順／公視人生劇展盲人阿清

廖欽亮／新創電影短片 大吉

■迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／公視人生劇展—殘值

范曉萱／罪夢者

楊麗音／俗女養成記

謝欣穎／住戶公約第一條

琇琴 【于子育】／俗女養成記

■迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

白小櫻／住戶公約第一條

吳靜依／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

林書函／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

陳莎莉／公視學生劇展—入世

睦媄／公視人生劇展— 風中浮沉的花蕊

■迷你劇集（電視電影）導演獎

林志儒／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

賴建穎／公視迷你電影院—釘子花

薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

■迷你劇集（電視電影）編劇獎

林志儒、劉存菡／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

蔡俊彬、劉宇／公視人生劇展—殘值

薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、范芷綺、黃小貓【黃馨萱】／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

■綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

浩子【謝炘昊】、亂彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌

許效舜／瘋神無雙

曾國城、巴鈺／一袋女王

■益智及實境節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

黃子佼、吳姍儒／一呼百應之揪團大考驗

楊貴媚、SOAC【劉永偉】、范少勳／阮三个 2

■戲劇類節目攝影獎

江敏忠／極道千金（好好電影工作室有限公司／新加坡商滿滿哆股份有限公司）

李清迪、劉至桓、詹嘉文／用九柑仔店

周宜賢、楊豐銘、孫紀明／罪夢者

馬華【馮信華】／住戶公約第一條

劉至桓／誰是被害者

■非戲劇類節目攝影獎

江國梁、劉吉雄、劉建偉／世界新天目

何明瑞、吳政儒／農村的遠見（第二季）

吳佳明、張祥昱／真世代—移動中的溫暖

陳錦亮、梁勇光、周劭杰、劉志雄、劉燕樟／我在市場待了一整天

廖敬堯、施藍波安、吳佳明、胡登賀／藝術很有事

■非戲劇類節目導演獎

江國梁、黃至琦、謝光誠／世界新天目

林名遠／我，存在—原住民影像紀錄－Ta'u存在

林慧芬、李文鴻／似水華年—那年盛夏的花火

柯金源／紀錄觀點 神殿

劉嵩／農村的遠見（第二季）

丁光慈／上奅 台灣歌

吳佩諭／聲林之王 聲境傳奇

李麗芳／第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

梁遠毅／音樂萬萬歲 第4號作品

陳星鳳／台灣金頌

■自然科學及人文紀實節目主持人獎

吳秀梅Siku Sawmah／原味好時尚

吳奕蓉／花漾同學會

許效舜／在台灣的故事

舒夢蘭／消失的王者

詹怡宜／一步一腳印 發現新台灣

■兒童少年節目主持人獎

Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】／kakudan 時光機

阿松【紀竣崴】、紀昀希／出發騎幻島

郭彥均、鍾欣凌／超級總動員

陳瑋薇／小主播看天下 WOW!

謝哲青／青春愛讀書

■益智及實境節目獎

一字千金鬥字英雄會

全民星攻略

全家有智慧

阮三个2

■動畫節目獎

FOOD超人第二季

小兒子系列動畫第三季：快樂

音樂關鍵字－尋聲

海精靈馬努依

樹人大冒險

■戲劇類節目剪輯獎

林姿妤、張雅婷／公視人生劇展—殘值

林政宏／俗女養成記

張雅婷／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

解孟儒、江翊寧／誰是被害者

潘客印／肇事者逃逸

■非戲劇類節目剪輯獎

王瀚德／我在市場待了一整天

滕兆鏘／真世代—媽祖住我家

謝欣志／似水華年—如常

蘇志宗／紀錄觀點 神殿

粘瓈文／真世代—移動中的溫暖

■聲音設計獎

Thomas Foguenne 福多瑪、黃年永、楊子介、陳奕伶／76 号恐怖書店之恐懼罐頭

Thomas Foguenne福多瑪、戴志光／紀錄觀點 神殿

高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹／罪夢者

陳建騏、羅恩妮、葉約瑟、王逸勳、邱昇元、陳炫宇、王令翔、莊鈞智、 唐詩婷、Thomas Andrew Matthews／你那邊怎樣，我這邊 OK

黎明鑫／聲林之王 聲境傳奇

■燈光獎

李元嶽／音樂萬萬歲 第4號作品

蔡明釵／公視學生劇展—《九孬》

鄭得壽／公視人生劇展—殘值

謝松銘／罪夢者

魏琥弦／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

■美術設計獎

二馬【馮建彰】／聲林之王 聲境傳奇

元述【廖建安】、施筱柔、儲旭【儲榢逸】、郭憲聰／誰是被害者

梁碩麟、施筱柔／罪夢者

廖晏舟、黃嬿莼／用九柑仔店

劉蕙屏、林芷妤／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

■節目創新獎

一呼百應之揪團大考驗

公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

全家有智慧

我在市場待了一整天

想見你

■終生獎項

終身貢獻獎—林正雄先生（藝名:林義雄）

終身貢獻獎—陳麗如女士（藝名:小鳳仙）