台灣金鐘獎第55屆 主要獎項入圍名單

第55屆金鐘獎頒獎典禮將於9月26日在國父紀念館登場，今天公布入圍名單，各種類型台劇百花齊放，入圍名單如下：
■戲劇節目獎
用九柑仔店
想見你
誰是被害者
噬罪者
鏡子森林
■迷你劇集獎
俗女養成記
罪夢者
糖糖Online
■電視電影獎
人生劇展－殘值
公視迷你電影院－釘子花
住戶公約第一條
客家電視影院－大桔大利 闔家平安
新創電影短片 大吉
■自然科學紀實節目獎
台灣的前世今生
爸！媽！今天吃什麼？
原味好時尚
消失的王者
福衛七號 太空任務
■人文紀實節目獎
ivucung誰謎了路
世界新天目
活力新故鄉
紀錄觀點
誰來晚餐11
■兒童少年節目獎
kakudan時光機
出發騎幻島
台灣特有種
青春愛讀書
神奇故事屋
■生活風格節目獎
地球的慶典
我在市場待了一整天
無事坐巴士
跟著dapin去旅行
臺灣好味道 足好食臺灣味
■綜藝節目獎
台灣金頌
音樂萬萬歲 第4號作品
話山話水話玲瓏
綜藝大熱門
聲林之王 聲境傳奇
■戲劇節目男主角獎
姚淳耀／鏡子森林
張孝全／誰是被害者
莊凱勛／噬罪者
許光漢／想見你
蔡昌憲／苦力
■戲劇節目女主角獎
天心／最佳利益
林玟誼／苦力
柯佳嬿／想見你
莫允雯／用九柑仔店
楊謹華／鏡子森林
■戲劇節目男配角獎
侯彥西【鄢勝宇】／用九柑仔店
馬力歐／國際橋牌社
曹晏豪／噬罪者
楊烈／苦力
蔡阿炮【蔡明毅】／苦力
■戲劇節目女配角獎
李劭婕／客家尋味劇場-烏陰天的好日子
李璇【朱繼屏】／大林學校
袁艾菲／我們不能是朋友
蔡淑臻／噬罪者
謝瓊煖／苦力
■戲劇節目最具潛力新人獎
何佩芸／忠孝節義
李沐／誰是被害者
夏大寶／噬罪者
瑭霏／鏡子森林
劉韋辰／ HIStory3那一天
■戲劇節目導演獎
李岳峰、張志鴻／苦力
李權洋、鄭文堂／鏡子森林
高炳權、曾英庭／用九柑仔店
莊絢維、陳冠仲／誰是被害者
黃天仁／想見你
■戲劇節目編劇獎
梁舒婷、徐瑞良／誰是被害者
陳潔瑩、黃宣穎、蕭譯瑋／用九柑仔店
楊念純／噬罪者
鄭心媚／鏡子森林
簡奇峯、林欣慧／想見你
■迷你劇集（電視電影）男主角獎
洪都拉斯【洪勝德】／公視人生劇展盲人阿清
張孝全／罪夢者
莫子儀／追兇500天
陳竹昇／公視人生劇展-殘值
游安順／新創電影短片 大吉
■迷你劇集（電視電影）女主角獎
小薰(黃瀞怡)／追兇500天
吳以涵／俗女養成記
吳奕蓉／客家電視電影院-大桔大利 闔家平安
李又汝／無主之子
謝盈萱／俗女養成記
■迷你劇集（電視電影）男配角獎
太保 ／公視人生劇展－殘值
王柏傑／罪夢者
孫綻／無主之子
游安順／公視人生劇展盲人阿清
廖欽亮／新創電影短片 大吉
■迷你劇集（電視電影）女配角獎
丁寧／公視人生劇展—殘值
范曉萱／罪夢者
楊麗音／俗女養成記
謝欣穎／住戶公約第一條
琇琴 【于子育】／俗女養成記
■迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
白小櫻／住戶公約第一條
吳靜依／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》
林書函／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》
陳莎莉／公視學生劇展—入世
睦媄／公視人生劇展— 風中浮沉的花蕊
■迷你劇集（電視電影）導演獎
林志儒／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安
賴建穎／公視迷你電影院—釘子花
薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記
靳家驊／新創電影短片 大吉
■迷你劇集（電視電影）編劇獎
林志儒、劉存菡／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安
蔡俊彬、劉宇／公視人生劇展—殘值
薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清
嚴藝文、范芷綺、黃小貓【黃馨萱】／俗女養成記
靳家驊／新創電影短片 大吉
■綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門
浩子【謝炘昊】、亂彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌
許效舜／瘋神無雙
曾國城、巴鈺／一袋女王
■益智及實境節目主持人獎
胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星
曾國城、蔡尚樺／全民星攻略
黃子佼、吳姍儒／一呼百應之揪團大考驗
楊貴媚、SOAC【劉永偉】、范少勳／阮三个 2
■戲劇類節目攝影獎
江敏忠／極道千金（好好電影工作室有限公司／新加坡商滿滿哆股份有限公司）
李清迪、劉至桓、詹嘉文／用九柑仔店
周宜賢、楊豐銘、孫紀明／罪夢者
馬華【馮信華】／住戶公約第一條
劉至桓／誰是被害者
■非戲劇類節目攝影獎
江國梁、劉吉雄、劉建偉／世界新天目
何明瑞、吳政儒／農村的遠見（第二季）
吳佳明、張祥昱／真世代—移動中的溫暖
陳錦亮、梁勇光、周劭杰、劉志雄、劉燕樟／我在市場待了一整天
廖敬堯、施藍波安、吳佳明、胡登賀／藝術很有事
■非戲劇類節目導演獎
江國梁、黃至琦、謝光誠／世界新天目
林名遠／我，存在—原住民影像紀錄－Ta'u存在
林慧芬、李文鴻／似水華年—那年盛夏的花火
柯金源／紀錄觀點 神殿
劉嵩／農村的遠見（第二季）
丁光慈／上奅 台灣歌
吳佩諭／聲林之王 聲境傳奇
李麗芳／第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮
梁遠毅／音樂萬萬歲 第4號作品
陳星鳳／台灣金頌
■自然科學及人文紀實節目主持人獎
吳秀梅Siku Sawmah／原味好時尚
吳奕蓉／花漾同學會
許效舜／在台灣的故事
舒夢蘭／消失的王者
詹怡宜／一步一腳印 發現新台灣
■兒童少年節目主持人獎
Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】／kakudan 時光機
阿松【紀竣崴】、紀昀希／出發騎幻島
郭彥均、鍾欣凌／超級總動員
陳瑋薇／小主播看天下 WOW!
謝哲青／青春愛讀書
■益智及實境節目獎
一字千金鬥字英雄會
全民星攻略
全家有智慧
阮三个2
■動畫節目獎
FOOD超人第二季
小兒子系列動畫第三季：快樂
音樂關鍵字－尋聲
海精靈馬努依
樹人大冒險
■戲劇類節目剪輯獎
林姿妤、張雅婷／公視人生劇展—殘值
林政宏／俗女養成記
張雅婷／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】
解孟儒、江翊寧／誰是被害者
潘客印／肇事者逃逸
■非戲劇類節目剪輯獎
王瀚德／我在市場待了一整天
滕兆鏘／真世代—媽祖住我家
謝欣志／似水華年—如常
蘇志宗／紀錄觀點 神殿
粘瓈文／真世代—移動中的溫暖
■聲音設計獎
Thomas Foguenne 福多瑪、黃年永、楊子介、陳奕伶／76 号恐怖書店之恐懼罐頭
Thomas Foguenne福多瑪、戴志光／紀錄觀點 神殿
高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹／罪夢者
陳建騏、羅恩妮、葉約瑟、王逸勳、邱昇元、陳炫宇、王令翔、莊鈞智、 唐詩婷、Thomas Andrew Matthews／你那邊怎樣，我這邊 OK
黎明鑫／聲林之王 聲境傳奇
■燈光獎
李元嶽／音樂萬萬歲 第4號作品
蔡明釵／公視學生劇展—《九孬》
鄭得壽／公視人生劇展—殘值
謝松銘／罪夢者
魏琥弦／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】
■美術設計獎
二馬【馮建彰】／聲林之王 聲境傳奇
元述【廖建安】、施筱柔、儲旭【儲榢逸】、郭憲聰／誰是被害者
梁碩麟、施筱柔／罪夢者
廖晏舟、黃嬿莼／用九柑仔店
劉蕙屏、林芷妤／公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】
■節目創新獎
一呼百應之揪團大考驗
公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】
全家有智慧
我在市場待了一整天
想見你
■終生獎項
終身貢獻獎—林正雄先生（藝名:林義雄）
終身貢獻獎—陳麗如女士（藝名:小鳳仙）