台灣金鐘獎第55屆 主要獎項入圍名單

第55屆金鐘獎頒獎典禮將於9月26日在國父紀念館登場,今天公布入圍名單,各種類型台劇百花齊放,入圍名單如下:

■戲劇節目獎

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

鏡子森林

■迷你劇集獎

俗女養成記

罪夢者

糖糖Online

■電視電影獎

人生劇展-殘值

公視迷你電影院-釘子花

住戶公約第一條

客家電視影院-大桔大利 闔家平安

新創電影短片 大吉

■自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

爸!媽!今天吃什麼?

原味好時尚

消失的王者

福衛七號 太空任務

■人文紀實節目獎

ivucung誰謎了路

世界新天目

活力新故鄉

紀錄觀點

誰來晚餐11

■兒童少年節目獎

kakudan時光機

出發騎幻島

台灣特有種

青春愛讀書

神奇故事屋

■生活風格節目獎

地球的慶典

我在市場待了一整天

無事坐巴士

跟著dapin去旅行

臺灣好味道 足好食臺灣味

■綜藝節目獎

台灣金頌

音樂萬萬歲 第4號作品

話山話水話玲瓏

綜藝大熱門

聲林之王 聲境傳奇

■戲劇節目男主角獎

姚淳耀/鏡子森林

張孝全/誰是被害者

莊凱勛/噬罪者

許光漢/想見你

蔡昌憲/苦力

■戲劇節目女主角獎

天心/最佳利益

林玟誼/苦力

柯佳嬿/想見你

莫允雯/用九柑仔店

楊謹華/鏡子森林

■戲劇節目男配角獎

侯彥西【鄢勝宇】/用九柑仔店

馬力歐/國際橋牌社

曹晏豪/噬罪者

楊烈/苦力

蔡阿炮【蔡明毅】/苦力

■戲劇節目女配角獎

李劭婕/客家尋味劇場-烏陰天的好日子

李璇【朱繼屏】/大林學校

袁艾菲/我們不能是朋友

蔡淑臻/噬罪者

謝瓊煖/苦力

■戲劇節目最具潛力新人獎

何佩芸/忠孝節義

李沐/誰是被害者

夏大寶/噬罪者

瑭霏/鏡子森林

劉韋辰/ HIStory3那一天

■戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻/苦力

李權洋、鄭文堂/鏡子森林

高炳權、曾英庭/用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲/誰是被害者

黃天仁/想見你

■戲劇節目編劇獎

梁舒婷、徐瑞良/誰是被害者

陳潔瑩、黃宣穎、蕭譯瑋/用九柑仔店

楊念純/噬罪者

鄭心媚/鏡子森林

簡奇峯、林欣慧/想見你

■迷你劇集(電視電影)男主角獎

洪都拉斯【洪勝德】/公視人生劇展盲人阿清

張孝全/罪夢者

莫子儀/追兇500天

陳竹昇/公視人生劇展-殘值

游安順/新創電影短片 大吉

■迷你劇集(電視電影)女主角獎

小薰(黃瀞怡)/追兇500天

吳以涵/俗女養成記

吳奕蓉/客家電視電影院-大桔大利 闔家平安

李又汝/無主之子

謝盈萱/俗女養成記

■迷你劇集(電視電影)男配角獎

太保 /公視人生劇展-殘值

王柏傑/罪夢者

孫綻/無主之子

游安順/公視人生劇展盲人阿清

廖欽亮/新創電影短片 大吉

■迷你劇集(電視電影)女配角獎

丁寧/公視人生劇展—殘值

范曉萱/罪夢者

楊麗音/俗女養成記

謝欣穎/住戶公約第一條

琇琴 【于子育】/俗女養成記

■迷你劇集(電視電影)最具潛力新人獎

白小櫻/住戶公約第一條

吳靜依/公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

林書函/公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

陳莎莉/公視學生劇展—入世

睦媄/公視人生劇展— 風中浮沉的花蕊

■迷你劇集(電視電影)導演獎

林志儒/客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

賴建穎/公視迷你電影院—釘子花

薛朝輝/公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、陳長綸/俗女養成記

靳家驊/新創電影短片 大吉

■迷你劇集(電視電影)編劇獎

林志儒、劉存菡/客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

蔡俊彬、劉宇/公視人生劇展—殘值

薛朝輝/公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、范芷綺、黃小貓【黃馨萱】/俗女養成記

靳家驊/新創電影短片 大吉

■綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】/綜藝大熱門

浩子【謝炘昊】、亂彈阿翔【陳泰翔】/台灣金頌

許效舜/瘋神無雙

曾國城、巴鈺/一袋女王

■益智及實境節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】/歡樂智多星

曾國城、蔡尚樺/全民星攻略

黃子佼、吳姍儒/一呼百應之揪團大考驗

楊貴媚、SOAC【劉永偉】、范少勳/阮三个 2

■戲劇類節目攝影獎

江敏忠/極道千金(好好電影工作室有限公司/新加坡商滿滿哆股份有限公司)

李清迪、劉至桓、詹嘉文/用九柑仔店

周宜賢、楊豐銘、孫紀明/罪夢者

馬華【馮信華】/住戶公約第一條

劉至桓/誰是被害者

■非戲劇類節目攝影獎

江國梁、劉吉雄、劉建偉/世界新天目

何明瑞、吳政儒/農村的遠見(第二季)

吳佳明、張祥昱/真世代—移動中的溫暖

陳錦亮、梁勇光、周劭杰、劉志雄、劉燕樟/我在市場待了一整天

廖敬堯、施藍波安、吳佳明、胡登賀/藝術很有事

■非戲劇類節目導演獎

江國梁、黃至琦、謝光誠/世界新天目

林名遠/我,存在—原住民影像紀錄-Ta'u存在

林慧芬、李文鴻/似水華年—那年盛夏的花火

柯金源/紀錄觀點 神殿

劉嵩/農村的遠見(第二季)

丁光慈/上奅 台灣歌

吳佩諭/聲林之王 聲境傳奇

李麗芳/第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

梁遠毅/音樂萬萬歲 第4號作品

陳星鳳/台灣金頌

■自然科學及人文紀實節目主持人獎

吳秀梅Siku Sawmah/原味好時尚

吳奕蓉/花漾同學會

許效舜/在台灣的故事

舒夢蘭/消失的王者

詹怡宜/一步一腳印 發現新台灣

■兒童少年節目主持人獎

Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】/kakudan 時光機

阿松【紀竣崴】、紀昀希/出發騎幻島

郭彥均、鍾欣凌/超級總動員

陳瑋薇/小主播看天下 WOW!

謝哲青/青春愛讀書

■益智及實境節目獎

一字千金鬥字英雄會

全民星攻略

全家有智慧

阮三个2

■動畫節目獎

FOOD超人第二季

小兒子系列動畫第三季:快樂

音樂關鍵字-尋聲

海精靈馬努依

樹人大冒險

■戲劇類節目剪輯獎

林姿妤、張雅婷/公視人生劇展—殘值

林政宏/俗女養成記

張雅婷/公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

解孟儒、江翊寧/誰是被害者

潘客印/肇事者逃逸

■非戲劇類節目剪輯獎

王瀚德/我在市場待了一整天

滕兆鏘/真世代—媽祖住我家

謝欣志/似水華年—如常

蘇志宗/紀錄觀點 神殿

粘瓈文/真世代—移動中的溫暖

■聲音設計獎

Thomas Foguenne 福多瑪、黃年永、楊子介、陳奕伶/76 号恐怖書店之恐懼罐頭

Thomas Foguenne福多瑪、戴志光/紀錄觀點 神殿

高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹/罪夢者

陳建騏、羅恩妮、葉約瑟、王逸勳、邱昇元、陳炫宇、王令翔、莊鈞智、 唐詩婷、Thomas Andrew Matthews/你那邊怎樣,我這邊 OK

黎明鑫/聲林之王 聲境傳奇

■燈光獎

李元嶽/音樂萬萬歲 第4號作品

蔡明釵/公視學生劇展—《九孬》

鄭得壽/公視人生劇展—殘值

謝松銘/罪夢者

魏琥弦/公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

■美術設計獎

二馬【馮建彰】/聲林之王 聲境傳奇

元述【廖建安】、施筱柔、儲旭【儲榢逸】、郭憲聰/誰是被害者

梁碩麟、施筱柔/罪夢者

廖晏舟、黃嬿莼/用九柑仔店

劉蕙屏、林芷妤/公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

■節目創新獎

一呼百應之揪團大考驗

公視新創電影【4X相識—前世情人的情人】

全家有智慧

我在市場待了一整天

想見你

■終生獎項

終身貢獻獎—林正雄先生(藝名:林義雄)

終身貢獻獎—陳麗如女士(藝名:小鳳仙)