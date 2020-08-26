台灣內政部：數位身份證安全標準達「軍事機密」等級、補領金額擬調高至900元

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）內政部預計今年10月份開始換發數位身份證，但受疫情影響將延後至明年。此外，考量到相關資安風險控管及進行審慎查證作業，內政部規劃未來將調漲補領費用至新臺幣900元，但不包括第一次領取的免費換發。

內政部表示，針對將來數位身分證收費數額正進行法規預告作業，將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。至於現行國民身分證的換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升。

內政部表示，規劃以舊國民身分證換數位身分證，及初領數位身分證者，都不收取任何費用，對於已領有數位身分證者，如再有換證或遺失補證，才會收取費用。

內政部指出，考量數位身分證是採用晶片IC卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能較高，且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行紙本身分證高，再連同地方政府收件、發放、運送成本考量，規劃已領取數位身分證者申請換證，將收取新臺幣300元。

至於因遺失數位身分證而申請補證者，另需考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此，內政部規劃收取新臺幣900元。

《中央社》報導，戶政司長張琬宜表示，數位身份證以國內最高安全標準製作，堪稱軍事機密等級，相較於健保卡、信用卡及金融卡等都要高。此外，其補發金額並未高於其他卡片，例如補發晶片護照就要1300元，而外僑居留證補發也需要新台幣1000元。