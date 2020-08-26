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台灣輸出病毒再增一例？菲律賓籍女性返國確診武漢肺炎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/26 15:02

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，我國25日接獲菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出1例自我國入境之武漢肺炎(COVID-19)陽性無症狀個案。

指揮中心指出，個案為菲律賓籍30多歲女性，2月27日來台工作，8月19日自台灣出境返回菲律賓，於機場入境時接受採檢，8月21日檢驗結果為陽性。

指揮中心表示，個案在台期間及返菲迄今均無症狀，衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括工作地接觸者、租屋處室友等，其中20人列為居家隔離者對象、1人列為自主健康管理對象。

截至目前皆已採檢21名接觸者的核酸檢測及血清樣本，2人核酸檢驗陰性、其餘檢驗中；將持續調查個案是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

另外，針對中國上海24日通報1例自台灣入境之檢驗陽性個案，指揮中心表示，該名個案為本國籍70多歲女性目前個案於上海隔離治療中。衛生單位已掌握個案發病日前14天之在台接觸者共14人，包含友人及送機接觸者，核酸及血清抗體檢驗結果均為陰性，列為自主健康管理對象。【台灣輸出病毒後續】7旬婦人抵上海確診武漢肺炎　離台前曾聚餐
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