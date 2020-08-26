戽斗、咬合不正致長期脹氣　3D列印輔助正顎手術後變型男　脹氣也不藥而癒

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）42歲的明昌國際工業二代接班人張庭維，由於先天遺傳因素導致咬合不正，年輕時僅靠臼齒將食物簡單磨碎就囫圇下肚，邁入中壯年後因長期脹氣治不好，發現原因竟是「戽斗」，經歷兩年忐忑的求醫過程，他接受3D列印輔助正顎手術，身體不但恢復健康，更從「戽斗帝王」變身「型男總裁」。

打開家族合照一看，除了父親以外，母親、兩個姐姐、張庭維跟弟弟，都有程度不等的戽斗；尤其張庭維臉型長、下巴方正，十分具有「帝王相」。回憶起國中時，也嘗試過牙齒矯正，但印象中過程十分痛苦，他苦笑稱當時就是：「酸、腫、痛！」高中後就受不了而請醫師將矯正器拆除，殊不知矯正器一拿掉，隨著青春期發育，顎骨反撲的力量更是驚人，戽斗的情況越來越嚴重。

張庭維邁入中壯年後，開始容易消化系統不適、甚至脹氣。尋醫多次未能改善之後，張庭維終於想起牙醫師曾經提醒他「咬合不正到最後會影響消化系統！」找到真正原因的他，經歷兩年的求醫、猶豫與下定決心之後，在彰化基督教醫院口腔外科醫師蘇竣揚主任、齒顎矯正科醫師李慈心教授聯手合作下，順利完成3D列印輔助微創正顎手術與術後矯正。

張庭維接受3D列印輔助正顎手術，身體不但恢復健康， 更從「戽斗帝王」變身「型男總裁」。（彰化基督教醫院提供）

首次就診，蘇竣揚醫師評估過他的狀況後，建議他先進行3D正顎模擬，模擬未來臉型的改變趨勢，也讓他能夠參與改造計畫，客製化量身打造他的臉型。由於看過醫師提供的手術模擬影像，加上手術後不需要綁牙，且蘇醫師提到恢復期只需一到兩週，不影響工作和造成家人負擔，綜合種種因素，使張庭維放心把自己交給彰基的團隊。

準備手術的過程中，張庭維同時接受齒顎矯正科李慈心醫師的矯正治療，進行吞嚥訓練；以便術後舌頭適應新的位置。張庭維也找了健身教練進行減重、調整體能，培養定期運動的習慣，讓術後恢復速度更快。

蘇竣揚醫師也提醒民眾，忽略咬合不正問題極可能導致問題越來越嚴重，使人生下半場生活品質、營養攝取甚至健康狀況受到影響，如有咬合不正狀況，建議可到口腔外科門診諮詢接受評估。