中國售非洲「廉價手機」出廠藏木馬　移除後「陰魂不散再回來」

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）中國手機製造商傳音控股(Transsion)因為其推出的廉價手機深受開發中國家市場歡迎，藉著主攻非洲市場的行銷策略，成功搶下全球第四大手機生產商的寶座，然而，英國最新的研究卻揭露其Tecno子公司生產的手機，在出廠前於用戶手機中安裝惡意軟體，更可怕的是，用戶發現到這個程式要移除，程式自己還會安裝回來。

傳音公司最新Tecno W2型號的手機在非洲售價僅30美元，大部分的人都負擔得起，不過BBC報導指出，手機資安公司Upstream在5.3萬台Tecno手機中找到了Triada這個惡意軟體，另有20萬部手機有「可疑活動」，受害者遍布衣索比亞、喀麥隆、埃及、迦納和南非等國。

調查發現，Triada在手機出廠時就已經「內建」在手機裡，之後則會安裝xhelper等其他惡意軟體，xhelper曾在2019年時席捲全球，除了頻繁彈出廣告騷擾用戶，還會以使用者的名義偷偷訂閱付費服務，如果訂閱的申請通過，就會吃掉使用者的網路流量，不只如此，如果手機主人發現這個程式後想要刪除，就連回復出廠設定後，xhelper還會偷偷的自己裝回來。

在這些開發中國家中，網路服務多半是透過購買流量才能使用，加上這種手機的使用者多半是經濟較為弱勢的族群，該軟體吃掉流量的行為，不只助長數位貧窮，其偷訂閱的付費服務，更迫使用戶掏錢買更多流量，成為剝削經濟弱勢的幫兇。

對此，傳音公司回應，他們重視用戶的隱私，不清楚軟體如何進入手機，且早在2018年3月就已經推出系統更新來解決這個資安問題，不過Upstream旗下的反詐欺平台Secure-D在3月更新發佈後到2019年12月間，卻發現印度、巴西和奈及利亞等地出售的傳音手機，仍有這些惡意軟體的足跡，並協助用戶擋下了超過84萬次的非法流量請求。