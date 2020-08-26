索馬利蘭駐台灣代表：代表處預定9月上旬正式成立

索馬利蘭駐台代表穆姆德今天說，駐台代表處設立工作持續進行，預計9月上旬正式開始運作，人員編制預定5人，計畫招募2名台灣職員，目前已有2名索馬利蘭籍職員隨他抵台。

穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）上午出席中華民國國際經濟合作協會主辦的「布局非洲新金磚系列 I－ 台商與非洲留台學生共享經貿商機」。這是穆姆德7日抵台、接受14天居家檢疫後的首次公開活動。

穆姆德會前告訴中央社記者，索馬利蘭駐台代表處設立工作持續進行，目前預估不會晚於9月9日開始正式運作；包括他本人，代表處人員編制預定共5人，並計劃招募2名台灣職員，目前已有2名索馬利蘭籍職員隨他抵台。

他強調，索馬利蘭和台灣的關係已屬「正式」（formal）關係，這可由互設代表處協定由雙方外長簽署、台灣駐索馬利蘭代表處17日揭牌儀式由雙方高階官員參與等看出，目前主要問題在於索馬利蘭和台灣還不是聯合國會員。

穆姆德指出，儘管中國試圖影響、施壓，索馬利蘭和台灣的關係實際上並不會威脅、損害任何其他國家。索馬利蘭是主權獨立國家，與台灣的關係是和平、互利的，且這是索馬利蘭與台灣雙邊的事，沒有任何國家可以指使索馬利蘭與誰發展或不發展關係。