彰化血清檢測 台大公衛27日說明抗體評估結果

彰化血清檢測原訂25日舉行期中報告記者會，臨時宣布停辦，引起許多爭議。台大公衛學院教授詹長權等人今天發出採訪通知，預計明天（27日）上午說明抗體評估結果。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病毒血清抗體檢測，原訂25日舉行期中報告記者會，但計畫主持人、台大公衛學院教授詹長權日前表示，因行政作業來不及而停辦。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，彰化血清抗體研究「蓋牌」會引發爭議，研究者應負責任說清楚。陳秀熙今天舉辦「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」，他在接受媒體聯訪時強調，會盡快以「服務型」的方式對外公布，讓全民監督。

今天中午，詹長權、陳秀熙等人發出採訪通知，表示將於27日上午10時在台北舉行說明會，針對彰化縣參與此次研究調查的民眾在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明。

採訪通知也提到，將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。說明會將由計畫主持人詹長權、公衛學院教授陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯等人一同出席，也邀請中央疫情指揮中心發言人莊人祥、台大公衛學院院長鄭守夏到場參與。

陳秀熙今天上午舉辦「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」，他在接受媒體聯訪強調，會盡快以「服務型」的方式對外公布，讓全民監督。

對於外界質疑血清抗體研究計畫是否有經過IRB（研究倫理委員會）審查，陳秀熙強調「都有按照程序在做」，台大公衛學院與彰化合作不是第一次，有經過IRB才可能發表文章，不可能沒有IRB。