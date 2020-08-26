超萌大熊貓「圓仔妹」肥嘟嘟學翻身 出生59天體重突破3500克！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓仔妹」今天是第59日齡，體重來到3,552公克。「圓仔妹」剛出生的時候，粉嫩嫩的小手和腳掌上，就能看到細細軟軟的指甲，隨著身體逐漸成長，指甲也慢慢地長長變硬，當她趴著睡著或是醒著在竹葉床上翻身活動時，偶爾會勾到竹葉枝條，這時候「圓仔妹」就會揮揮她那看起來「肉肉」的四肢想要掙脫，呆萌的樣子讓攝影師直呼好療癒呀！

圓仔妹：Give me six （圖/ 台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，大貓熊、臺灣黑熊和棕熊等熊科動物的爪子，會一直都露在趾端外面不會縮起來，牠們不像老虎、獅子、花豹或家貓等貓科動物，平時可以收起趾爪，只有在危急時刻或狩獵時，才會立刻伸出爪子當作武器。

剛出生的圓仔妹，粉嫩的手掌及腳掌上可以看到細軟的指甲（圖/ 台北市立動物園）

園方表示，大貓熊的前掌有6個趾頭（包含偽姆指，能夠像人類一樣抓握東西），後掌有五個趾頭；每個腳掌底部都有特殊的足墊及濃密的粗毛，幫助大貓熊行走或攀爬在潮濕、光滑的環境。「圓仔妹」成長的速度越來越快，腳掌的肉墊也開始變硬變厚，相信她很快就可以和姊姊「圓仔」一樣，到處跑跑跳跳。

圓仔妹趴著看著媽媽背影（圖/ 台北市立動物園）