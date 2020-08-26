台灣樂團名單揭曉！全球最大線上音樂交流計畫齊聚14國為期6周

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)全球線上音樂交流計畫 Global Music Match公布參與樂團名單。

由台灣「LUCfest 貴人散步音樂節」攜手澳洲「Sounds Australia」、加拿大「East Coast Music Association」及「Showcase Scotland Expo」等來自14個國家的音樂單位，為了在疫情期間協助在地音樂人拓展國際市場，發起這項大規模的線上交流計畫 Global Music Match。

在病毒肆虐的幾個月間，許多在地音樂節、音樂演出被迫中斷，音樂人的活動大量受限，為了因應此刻面臨的困境，Global Music Match 目標協助音樂人提高海外連結網絡及能見度，我們預計透過「社群網路」及「遠端合作」的方式使各地創作者搭建起橋樑，透過其相互推廣與交流，持續支援、壯大音樂產業的發展。

台灣由「LUCfest 貴人散步音樂節 」薦選共五組音樂人參與此計畫，包括舒米恩（Suming）、漂流出口（Outlet Drift）、徹摩（Cemelesai）、葉穎（Leaf Yeh）以及 飛鴻（FayeHong），他們將於8月31日開啟為期六週的交流計畫，每週於各自的社群網路張貼線上訪問、音樂分享等多樣化的內容，親自為台灣樂迷介紹一組海外音樂人，直送來自不同國度的優質作品！

Global Music Match 將自8月31日起進行至10月11日，請搜尋 hashtag #globalmusicmatch，或前往官方網站了解詳情。

Global Music Match 參與單位

LUCfest 貴人散步音樂節（台灣）、Catalan Arts（西班牙）、East Coast Music Association（加拿大）、 English Folk Expo（英國）、FOCUS Wales（英國，北威爾斯）、Folk Alliance International（美國）、 Iceland Music（冰島）、Music Estonia（愛沙尼亞）、 Music Finland（芬蘭）、Music Norway（挪威）、Puglia Sounds（義大利）、 Showcase Scotland Expo（英國，蘇格蘭）、 Sounds Australia（澳洲） 、Spectacle vivant Bretagne（法國）

Global Music Match 參與音樂人(圖/主辦單位)