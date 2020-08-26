台灣清水鰲峰山上 新二代競技體驗築夢未來

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為了厚植新二代的多元文化競爭能力，位於台中市大肚區的「社團法人臺中市艾馨婦女協進會」在今年暑假期間辦理新二代培力暑期營隊，在訓練營裡透過桌遊、手工藝等各式各樣的教學計畫，訓練新二代提升創造力、想像力以及建立品格教育。

在暑假尾聲，協進會於26日將課程場地移師到臺中市清水區鰲峰山運動公園，該園區內有專有的探索遊戲場以及競合體驗遊戲場，透過各種攀爬的遊樂設施，可訓練速度、平衡感與心臟強度，尤其是園區內的台柱-「星際蟲洞」，必須手腦並用，運用攀爬能力，仔細計劃好下一個步伐，一步又一步往上爬，最後才能成功地通過結業考驗。

移民署臺中市第一服務站專程來向新二代說明「新住民二代築夢計畫」，以及「新住民及其子女培力及獎助學金」，服務站同仁鼓勵新二代發揮創造力，參與築夢計畫及海外培力計畫，發揮想像力，創造更多不一樣的成果。

服務站站主任周佑仁表示，「社團法人臺中市艾馨婦女協進會」是臺中市大肚區的新住民社區服務據點，協會長期關心新住民二代及弱勢學童，在結業挑戰中，訓練孩子們不畏挑戰的勇氣及隨機應變的思考能力，也期待未來這些新二代子女們，懷抱著在營隊中學習的創造力、知識、才能與勇氣。