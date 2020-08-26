台灣中小學生推薦書單揭曉！多元類別橫跨時事議題本土文化　讓閱讀成為生命中美好禮物

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部揭曉中小學生推薦書單! 多元的類別橫跨本土文化到時事議題，讓閱讀成為陪伴中小學生成長的禮物。

文化部表示，本次評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有294家出版社報名參選，由3,735種參選讀物中精選出642種，佔報名總量17%。

文化部說明，今年獲選書單不論在本土創作、時事議題及多元主題，皆有亮眼的表現，如圖畫書類中，介紹布農族狩獵文化的《我的獵人爺爺──達駭黑熊》、述說媽祖信仰的《出大甲城》，以及描繪自然文化的《哇！公園有鷹》；漫畫類中，以樂觀進取的態度面對長照壓力的《跳接天使》、由多位台灣新銳漫畫家參與製作的《掛號2》等，讓孩子們更進一步認識台灣在地文化。

此外，今年在毫無防備的疫情肆虐下，也選出與時事連結的防疫作品，如教導孩子正確清潔方式的《肥皂超人 出擊！》、文學翻譯類第一線醫護人員心聲的《我是護理師》，及格外引人深思的典藏好書《長路》。另逐年增長的性別平權議題，也呈現在本次的圖畫書類與、人文社科及漫畫類選書中，例如，教孩子保護自己避免遭遇性侵的《蝴蝶朵朵》，《媽媽，琦琦，和她們的女兒：突破性別身分與家庭風暴，迎向愛與療癒的自學課》，都可作為同理與認識多元家庭的作品。

本次獲選書籍及各參選類別評選報告，都可於活動官網查閱，相關推廣活動訊息亦將陸續發布。