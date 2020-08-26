避免中印對峙升溫！《金融時報》：印度政府已「非正式」下架華為

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）繼美國政府宣佈封殺華為後，有外媒報導，雖然新德里方面並未針對華為、中興等中國電信設備商發佈正式書面禁令，但印度電信商及政府官員已證實，本地電信服務上在未來的5G網路投資上，將避免使用來自中國的設備，顯示印度政府已「非正式」封殺華為。

英國《金融時報》報導，印度擁有全球第二大電信市場，用戶人數超過8.5億，而華為是印度三大電信設備的供應商之一。隨著2國邊境爭端不斷，印度正在逐步淘汰從華為和其他中國公司購買的電信設備，預計將帶給華為海外市場嚴重衝擊。

由於不願意正面激怒中國，新德里當局並未正式發函給華為及中興等中國電信設備商，印度總理莫迪也未發佈任何公開聲明。

但多位關鍵政府首長皆證實，私底下已明確給予電信業者指示，未來本地電信業供應商，將避免使用中國電信設備，這包括5G的網路測試。

華為此前已經與印度三大電信業主供應商Vodafone、Bharti Airtel 及國有電信BSNL簽訂合作合約，但中國及印度因今年6月邊境衝突，持續對峙，印度國內掀起一股「反中」風潮，對於華為等中國供應商也開始反感。

中央政府封鎖下架59個中國app，爾後追加47種app。有消息人士指出，這47種App大部分是第一波遭禁止的59款APP的副本，包括TikTok Light及Helo Lite等。