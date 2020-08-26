「台灣熱」延燒日本！東京紀伊國屋書店首次設立台灣書專區　這類書賣得特別好！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 日本紀伊國屋書店開設的常設台灣書籍專區，除了誠品日本橋外，又多了一個台灣書籍的朝聖地。店長表示，推出後獲得很大迴響超出預期，尤其是繪本書賣的特別好。

台灣文化中心表示，近年積極在日本推廣台灣文學，培養許多喜愛台灣文學的粉絲，搭配最近的台灣熱，文化中心努力結合日本各重要通路將台灣精彩的作品打入日本市場，打造台灣國際品牌的辨識度，提升台灣文化質感。

最近紀伊國屋書店首次籌設台灣中文書籍專區，文化中心提供相當多建議及協助，許多喜歡台灣的日本人及住在日本的台灣人都很興奮，除了誠品日本橋外，又多了一個台灣書籍的朝聖地，雖然因為疫情的關係暫時無法到訪台灣，但是可以在日本的書店直接獲得最新的台灣書籍，讓台日出版交流無時差。未來文化中心將持續加強與紀伊國屋書店合作，行銷更多台灣作家及出版品。

紀伊國屋書店高島屋店店長舟木幹男表示，專區開設目的是希望提供喜愛台灣的日本人及居住在日本的台灣人最新的台灣書籍，推出後獲得很大迴響，超出他的預期，尤其是繪本書賣的特別好，未來將增加更多台灣作家的書，也希望疫情穩定後，能與台灣文化中心合作邀請台灣作家到店裡舉辦簽書會等活動。

駐日代表謝長廷表示，該書店特別設置台灣書區意義重大，台日交流密切，想要瞭解台灣歷史文化的日本人越來越多，該專區介紹台灣多元書籍，有助於增加台日文化交流的深度與廣度。

紀伊國屋書店新宿高島屋店原台灣書籍與中國書籍並列於角落「Chinese」書區。該書店本次將台灣書移出至於書店偏中心位置單獨陳列，並製作看版標示「Taiwanese Books」。該專區陳列約2000種共3000冊書籍都是由台灣紀伊國屋書店店員精選最新的文學小說、非文學類、繪本、童書等中文暢銷書籍，直接輸入日本。



日本紀伊國屋書店台灣書籍專區(圖/文化部)