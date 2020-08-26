台灣文策院北京國際線上影展　呈現台灣21部優質電影

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文策院將於北京國際電影市場展呈現台灣創作，為進軍國際市場鋪路，線上影展自即日起至8月28日。

由文化部影視局預算支持，文策院整備的2020北京國際電影市場展，受到疫情影響，也將以線上展會作為主要呈現形式。本次臺灣將有18間業者參與，參展作品也達21部之多。在上海電影節期間備受好評的「Taiwan Cinema電影快報」也推出第二集，來推廣臺灣的優質影片。

今年參展廠商也相當踴躍，台韓混血導演張智瑋首部自編自導，帶著半自傳色彩，講述混血小孩到哪都被當成外人的「失語危機」的台韓合製的長片作品《醬狗》，首次參展。此外，由文策院投資成立的「七十六号原子」更一口氣推出三部包含《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、《違反校規的跳投》以及《追兇500天》等原創作品，來參與此次市場展。

此外， 在前次上海電影節期間，由文策院推出的「台灣電影快報」受到相當大的關注。此次文策院也再次規劃第二集「Taiwan Cinema電影快報」，推廣更多優秀的臺灣電影作品，讓國際看到臺灣的電影實力。透過影片片花剪輯與旁白介紹，精選台灣電影最精彩的內容，並於中國大陸地區相關影音平台播出。由於本次開放中國大陸地區民眾參觀，也期能加深台灣內容在中國市場的品牌印象。

「Taiwan Cinema電影快報第二集」可於9月1日起於文策院YouTube頻道觀看。