台美舉行高階視訊會議　討論擴大台灣國際參與

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（25）日說，臺灣與美國已於8月19日就深化臺灣國際參與議題舉行視訊會議，深入討論拓展臺灣國際參與的策略及作法，議題涵蓋公共衛生、跨國犯罪及民航合作等；雙方也共同研商如何爭取更多理念相近國家共同支持臺灣參與國際組織。此次會議緊接在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）成功訪臺後舉行，更彰顯臺美關係緊密友好，極具意義。



外交部晚間發布新聞稿指出，美方在會中重申將繼續全力支持臺灣參與國際組織，並加強與臺灣交流合作。外交部主任秘書徐儷文則代表外交部誠摯感謝美方的堅定支持，另強調臺灣的國際參與在美方及其他理念相近國家的大力支持下，已經廣獲國際認同，且更具國際能見度，使我方得以更廣泛且更深入參與更多國際組織。外交部將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，積極拓展臺灣的國際活動空間。



此次會議，我方由外交部主任秘書徐儷文及駐美國代表蕭美琴大使分別在臺北及華府偕相關同仁與會；美方出席代表包括國務院國際組織局代理助卿普萊爾(Pam Pryor)、東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、美國在台協會臺北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)等人。