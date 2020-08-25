彰化檢測誰蓋牌 台灣指揮中心：公布責任在研究單位

彰化取消萬人抗體研究期中報告，指揮中心希望不要蓋牌。指揮中心發言人莊人祥今天說，有收到簡要版研究報告，但內容不詳細，公布責任不在指揮中心，也對研究結果沒有評論。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病毒血清抗體檢測，原訂今天舉行期中報告記者會，但台大公衛學院教授詹長權日前表示，因行政作業來不及，先停辦期中報告說明會。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午說，彰化萬人血清抗體研究先前不斷對社會報告引發討論，現在卻蓋牌引發爭議，盼研究者負責任、說清楚，且盼不必要的爭議盡早落幕。

不過，媒體報導，前疾管局副局長施文儀說，彰化縣衛生局早已主動將研究結果在前幾天給了指揮中心，供指揮中心決策參考。

莊人祥晚間接受聯訪時表示，彰化抗體研究與指揮中心沒有關係，「要我們公布什麼？」指揮中心收到的報告是簡要版，但詳細研究內容、研究方法等全然不清楚。

莊人祥表示，相信此研究一定做得很詳細，研究報告應該是研究者公布，怎麼會要求指揮中心公布。

至於彰化為何要提報告給指揮中心，莊人祥說，在彰化宣布要做萬人血清抗體研究後，就有與衛生局長葉彥伯溝通，葉彥伯主動表示公布前會提供報告給指揮中心。

指揮中心已看到簡要報告，但莊人祥說，沒有任何評論。