台灣軍服3D人體掃描機驚爆中資　將領士兵數據遭中共看光光？　國防部：媒體報導不實

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體報導，我國未來20多萬官士兵將使用3D人體掃描機量測全身尺寸，資料建檔後，將上傳電子商務平台，但該套人體掃描機是有中資背景的業者製造，台高階將領陷暗殺危機。國防部緊急發出聲明澄清，媒體報導不實，國軍服裝供售站委商經營案尚未決標，而且招標須知上均註明不允取中國地區廠商參與。

《鏡週刊》獨家報導，國防部「國軍服裝供售站」標案，未來廠商得標之後，將會使用「3D人體掃描機」對所有士官兵的身形進行掃描，取得數據，而目前台灣只有一家廠商生產「3D人體掃描機」。

《鏡週刊》接獲爆料指出，這套設備是有中資背景的業者製造，除了量測官士兵的身形，也會同時偵測臉部面貌，若搭配軍藉資料，特定高階將領的臉型及個資恐被中共取得，有可能遭AI辨識系統鎖定，中共甚至可以藉此進行監控、暗殺等任務。

對此，國防部24日發出聲明稿澄清，國軍服裝供售站委商經營案現正執行招標作業中，尚未決標，且三軍司令部於購案招標須知上均有註明「不允許中國地區廠商、第三地區含中資成分廠商及在台中資廠商參與」，後續針對得標商提供之「人體掃描量測儀器」，將依據相關政府法令、規定實施審查，非屬中資廠商提供者，始同意使用。

國防部表示，「人體掃描量測儀器」係由廠商主動提供之附加服務項目，僅為輔助身形量測使用，不具拍攝臉型功能；另國軍服裝供售站所列官兵對外資訊均以「個人代碼」作為身份識別，廠商無法直接辨識個人服務單位、階級、職務等資訊，無個資外洩疑慮，媒體報導不實，特此澄明。