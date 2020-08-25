帛琉 9月僅開放台灣旅客前往觀光旅遊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情在全球流行，台灣位於太平洋的邦交國-帛琉，很幸運至今未傳出確診病例，但以觀光產業為主要收入來源的太平洋島國卻已受到重創。帛琉共和國大使歐克麗今(25)日告訴Taiwan News，帛琉預計在9月，只開放台灣民眾前往旅遊。

歐克麗(H.E. Ambassador Dilmei Louisa Olkeriil )大使表示，往年，帛琉每年有15萬到20萬名遊客造訪。然而受疫情影響，一切都變了。她並期望在不久的將來，情況會好轉。目前，華航每週有二個航班往返台灣與帛琉，搭乘的旅客多數都是因工出差、個人和需要就醫的病患。

由於疫情已趨緩，台灣與帛琉一直在討論是否要開放觀光，重振經濟。歐克麗大使表示，她一直和帛琉旅遊局與台灣旅行業者保持聯繫，並和他們討論各種可能性，以期能儘速振興帛琉的旅遊業，因此才會提出各種具體措施和政策。她還說，華航與長榮都已在為恢復兩國間的航班​​做準備。

她透露，最近帛琉總統雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)寫了一封信給台灣總統蔡英文，他並建議將隔離時間可以縮短到5天，因為「沒有人願意被檢疫14天」。

歐克麗進一步表示，台灣當局已同意縮短檢疫時間，但目前尚未有任何正式文件宣布此事。她強調，在決定開放旅遊之前，「台灣和帛琉的所有安全措施必須切實可行」。當然，帛琉也必須接受早晚會出現新型冠狀病毒的病例。

歐克麗認為，他們國家有許多設施和住宿條件都能讓台灣人有賓至如歸的感覺，像是當地有2到3家台灣人經營的五星級飯店及多家台灣餐廳都適合那些不太愛冒險的人。她還分享，許多帛琉人也喜歡到台灣旅行，因為可以沉浸在都市生活裡，還可以購買電鍋等相關烹飪設備。

Taiwan News問歐克麗大使，帛琉的最佳旅遊時間是什麼時候? 她說，最好避開雨季，也就是10月到隔年4月。

歐克麗大使補充，在旅遊業不景氣這段期間，自然生態與海洋生態在沒有旅客的干擾下，都慢慢恢復生機了。儘管疫情仍然嚴峻，但帛琉還是會設法避免最不好的結果。為此，她對台灣人前往旅遊的這項計劃表示樂觀其成。