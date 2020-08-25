違反建築法　台北老字號川揚菜「銀翼餐廳」宣布暫停營業

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼永康街高記，因違規使用二、三樓，屢遭罰款，宣布8月底歇業，60多年的老字號「銀翼餐廳」最近突然在門口貼出公告，「本餐廳因故暫停營業，將於最快時間內排除困難，繼續為貴賓服務。」至於為何停業，以及何時重啟營業，員工也不太清楚。

根據消息人士指稱，停業原因疑似是與營業執照問題有關。文史作家謝金魚也在臉書粉絲專頁上指出，原本24日要跟朋友到銀翼用餐，結果餐廳致電來說因為高記的關係，他們也要被抽查各種地目相關問題，有可能也會被斷水斷電。

60多年的老字號「銀翼餐廳」最近突然在門口貼出公告，「本餐廳因故暫停營業，將於最快時間內排除困難，繼續為貴賓服務。」（台灣英文新聞記者攝影）

台北市建管處今天表示，位於金山南路2段的銀翼餐廳是民國69年領有使用執照，核准用途1樓為店舖、2樓為辦公室，土地使用分區為「商三特」。

市府在108年執行公安聯合稽查，發現1樓、2樓皆改為餐廳，營業面積超過300平方公尺，業者依法應申請變更使用執照，後續也依建築法先裁罰新台幣6萬元，但業者不服原處分提起訴願，經市府訴願會決議處分無誤，予以駁回。

建管處表示，去年至今年，共裁罰業者2次，累計金額達30萬元，已通知業者限期8月底改為原核准用途或補辦手續，否則連續處罰外，並執行斷水斷電。

記者實地走訪「銀翼餐廳」發現，餐廳一樓鐵門半開，而內部員工則表示，他們也不清楚暫停營業的原因為何，且負責人都不在店內，無法多做回應。