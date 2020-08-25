捷克參議長30日訪台灣　蔡英文將追頒已故友台議長勳章　

捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台（照片翻攝自Milos Vystrcil推特） 捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台（照片翻攝自Milos Vystrcil推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參院議長韋德齊將在月底率團訪問台灣，並邀請前議長柯佳洛的遺孀參團，完成柯佳洛原訂的訪台計畫，而總統府今（25）日便表示，總統蔡英文屆時除了接見韋德齊一行，也將追贈柯佳洛特種大綬卿雲勳章，表彰其推動台捷友誼的卓著貢獻。

總統府發言人張惇涵今日午間表示，蔡英文預計將於9月3日上午於總統府接見韋德齊（Milos Vystrcil）議長率領的訪團，並追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）特種大綬卿雲勳章，以感念其堅定友我立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。

柯佳洛生前原計畫要訪台，曾卻遭到中國威脅，承擔沈重壓力，最後意外猝逝；柯佳洛的遺孀隨後接受媒體訪問時指控，中國的威脅是造成柯佳洛死亡的主因。

張惇涵指出，期盼透過此次與韋德齊議長一行面對面的互動交流，促進台捷雙方經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域的深化合作。

張惇涵也提及，總統府也將依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

韋德齊將率領高達90人的訪團於8月30日至9月4日訪問台灣，訪團一行除了有柯佳洛遺孀外，還包括友台布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）、40多位捷克企業領袖、媒體，以及捷克重要大學、研究機構、捷克愛樂等團體。

外交部日前表示，政府將針對捷克訪團採取比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，包括全團人員採檢三次等，確保訪團在台期間能與國內人士順利進行各項節目，達成訪問效果。