天時地利還要人和 優質筍農孕育出觀音山優良好筍

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位於新北市觀音山有知名的硬漢嶺， 也以清脆甘甜的綠竹筍聞名，而 成就這項綠金產業的就是許多在山腳下默默耕耘的筍農。五股區農會於21日辦理「 觀音山綠竹筍推廣行銷活動頒獎及綠竹筍饗宴」， 不但對獲獎農友的肯定， 也將當季最優質的綠竹筍變化出一道道豐盛的料理饗宴，成功行銷五股觀音山綠竹筍。

新北市農業局長李玟表示，在市府與產區農會的共同輔導下，新北健康三寶 -綠竹筍全市的生產面積已達2,328公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近1 7億元，是新北市重要的綠金產業。新北綠竹筍栽培歷史久遠， 尤其是觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質， 加上雨量適中，獨特的地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍。

五股區農會理事長吳錫卿表示，五股地區綠竹筍種植面積達5 21公頃、年產量達2,867公噸，產期在芒種至中秋，也就是5月到9月間，主要特色在於生長環境位於觀音山背風面的山坡上，氣溫、 濕度適中，沒有強風吹襲。今年氣候良好， 梅雨季節適量的雨水滋潤，加上筍農純熟的種植技術， 所生產的綠竹筍肉質特別細緻清甜，富含纖維質、熱量低， 無論清炒或涼筍都是美食，更是現代人的健康養生極品。

今年五股區的評鑑比賽冠軍是位女筍王-戴卉君，她說，種綠竹筍就跟教音樂一樣，需要更多的耐心跟細心， 他們堅持採友善耕作農法、人工除草，並以有機肥為基底， 以增加竹筍甜度，並適度的修剪增加竹林通風性和日照率， 讓竹子製造充足的養分，提升綠竹筍品質。歷經多年努力，今年終於獲得冠軍，但他們並不以此自滿， 會繼續努力提供消費者更優質的綠竹筍。 而今年獲得甜筍王的是林志遠，甜度高達7.8度，媲美蓮霧。

另外，拿下北區五縣市評鑑總冠軍的「北區筍王」吳國池擁有台北醫學院畢業的高學歷，但為了繼承家業，毅然棄醫從農，他堅持用有機的方式來栽種，兼顧安全與生態保育， 由於對於品質的堅持，更吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪， 指名要到他的筍園鮮採綠竹筍當作夢幻食材，也打響他的名號，20 16年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。 豐富的綠竹筍經歷也讓他獲得「綠竹筍博士」的稱號。2015年在北區五縣市綠 竹筍評鑑比賽中奪得總冠軍，今年再次打敗109位來自各方的高手 ，獲得北區筍王的殊榮，為他傳奇的一生再寫下新頁。

農業局表示，在後疫情時代推廣信心經濟，為讓民眾安心、 方便購買新北健康三寶-綠竹筍，因此推動網路販售， 整合許多線上平台包括各產區農會、農場、新北果菜、奧丁丁市集、 真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外， 還有真空熟筍包、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品， 消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務， 歡迎大家上網訂購，或電洽各產區農會。

照片來源：新北市政府農業局提供