台灣指數：持續推動永續責任投資在台灣指數化領域的發展

圖片左起：富時羅素林瑩慧董事總經理、勞動部勞動基金運用局蔡衷淳副局長、台灣證券交易所暨台灣指數公司許璋瑤董事長與台灣指數公司王台傑總經理。... 圖片左起：富時羅素林瑩慧董事總經理、勞動部勞動基金運用局蔡衷淳副局長、台灣證券交易所暨台灣指數公司許璋瑤董事長與台灣指數公司王台傑總經理。 (照片由臺灣證券交易所提供)

台灣指數公司與富時羅素於8月25日在台北101大樓台灣證券交易所9樓會議大廳舉辦「2020臺灣永續投資趨勢研討會」。本次研討會邀請到勞動基金運用局蔡衷淳副局長、中華開發金控張立荃資深副總經理暨發言人、台達電子周志宏永續長、華碩電腦吳澤欣永續長、元大投信劉宗聖董事長、期交所楊朝舜協理、永豐投信陳人壽代總經理、安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理及企業永續發展協會莫冬立秘書長等企業及法人機構貴賓出席及參與主題座談。同時當日出席之臺灣永續成分股公司並獲贈具有台灣永續指數專屬標章之入選成分股證書，場面熱烈，活動圓滿順利。

台灣證券交易所暨臺灣指數公司許璋瑤董事長於開場致詞時表示，近年來證交所配合金管會新版公司治理藍圖、綠色金融等政策，修訂多項規定，協助上市公司持續強化ESG資訊揭露與品質;同時為呼應國內推動社會責任投資，台灣指數公司與富時羅素於2017年共同合編「台灣永續指數」，使用具國際標準的富時羅素ESG評鑑系統，台灣上市公司評鑑分數達一定標準以上，才可被列入FTSE4GOOD新興市場指數，成為「台灣永續指數」之採樣範圍。統計台灣股票占FTSE4Good新興市場指數權重，自2017年12月發布至上個月底，由20.1%逐年提升至27.8%，在全球新興市場的23個國家排名第一，且整體ESG平均分數持續進步，顯示出政府及台灣企業代表隊，在ESG領域的努力成果有目共睹。

「台灣永續指數」發布2年多以來，陸續獲得機構法人採用，進行多項資產管理應用，截至上個月底，連結「台灣永續指數」的資產規模約430億元，是目前國內應用面向最廣的ESG指數，便利投資人利用ETF、基金、期貨等金融商品，參與永續投資，並可進行避險操作；對引領社會責任投資的風氣，產生指標性的作用。

富時羅素林瑩慧董事總經理表示，富時羅素很高興能夠再次與台灣指數公司共同舉辦永續投資趨勢研討會，也同時見證了台灣企業在ESG實踐上的踴躍度及大幅進步。目前追蹤FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index (臺灣永續指數)的ESG金融商品也陸續發行，對此富時羅素感到非常榮幸能持續向尋求將ESG目標融入其投資策略中的客戶提供協助，並也希望能持續致力於台灣永續投資的發展。

勞動基金運用局蔡衷淳副局長於致詞時強調，為審慎管理勞動基金投資運用，並期透過資本市場發揮影響力，引導企業善盡社會責任。例如勞動基金運用局於2016年率先簽署「機構投資人盡職治理守則」，並敦促受託管理該局經管基金之國內投信業者共同響應，迄2019年底，雙方往來之13家業者均全數參與簽署。另基於社會責任投資，截至 2020 年6月底，勞動基金運用局採用ESG相關之國內委託經營計有「台灣就業99 指數」、「台灣高薪 100 指數」及「台灣永續指數」 3 個批次，目前實際投資規模分別為208億元、341億元及352億元。為積極實踐股東行動主義，勞動基金運用局透過電話會議、面會及出席參與法說會或股東常會等各項行動，與被投資公司經營階層溝通，瞭解企業經營所面臨的風險與策略，致力在創造長期價值面向取得共識。

台灣指數公司表示，希望藉由本次研討會，持續推動永續責任投資在台灣指數化領域的發展，讓各界瞭解運用指數的被動式投資，也能積極地參與永續發展。