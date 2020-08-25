日本首創「自駕鬼屋」保持社交距離 360度殭屍環繞車外驚悚破表

日本公司「恐怖小隊」(Kowagarasetai)設計「自駕鬼屋」(drive-in haunted house)因應武漢肺炎防疫措施（圖... 日本公司「恐怖小隊」(Kowagarasetai)設計「自駕鬼屋」(drive-in haunted house)因應武漢肺炎防疫措施（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠肺炎疫情仍嚴峻，如何在體驗鬼屋樂趣的同時保持社交距離？日本「恐怖小隊」(Kowagarasetai)公司就推出創意「自駕鬼屋」(drive-in haunted house)，讓參加者全程待在車子內，由工作人員扮演殭屍環繞車外，配合大量血漿、紅色燈光與恐怖音效，在疫情之中創造全新的試膽體驗。

根據美聯社的報導，日本鬼屋公司以防疫為前提，設計了一場15分鐘的自駕恐怖秀。參加者可以決定要自行開車或使用廠商的車，乘載人數不限，付費 9,000日圓(約台幣 2,535元)即可把車輛開進指定車庫，打開收音機聆聽鬼屋的背景故事，待車庫鐵門下降後，殭屍演員就會隔著車窗，使出渾身解術來嚇無處可逃的車主，像是拍打窗戶或趴在駕駛座前方。

工作人員Daichi Ono表示，由於疫情的關係，不能靠近客人，他們才有了自駕鬼屋的點子。不過，當客人坐在車裡和殭屍只隔著車窗時，兩者的距離其實更近。也因為不像傳統鬼屋，當人們被嚇到時可以跑走，在自駕鬼屋之中，參加者必須受困於極小的車內空間中，接受恐懼的轟炸。

十分有趣的是，由於參加過程中會有人工血漿的噴灑，因此扮演殭屍的工作人員會在鬼屋結束時協助清理車外的假血，還給車主一台乾淨的車，認真打掃的模樣和他們幾分鐘前極其恐怖的形象形成強烈對比。