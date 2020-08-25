「雙溪荷所在」飄彩虹旗 同志戀人共同走過睡蓮鵲橋

浪漫七夕的前夕，新北市雙溪區公所特別在「 雙溪荷所在」睡蓮燈區舉辦「愛在雙溪」活動， 夜間盛開的睡蓮映著燈光，由新北市性平CEO企鵝暖爸引領， 讓走過鵲橋的對對佳偶益增浪漫，其中還有2對同志戀人一起參加， 雙溪區長藍瑞珉說，雙溪有愛、性平無礙，願天下有情人皆成眷屬。

雙溪區是新北市最大友善田園區，種植超過7公頃的荷花及睡蓮， 更有超過38公頃的農地採友善耕作， 公所近年與市府共同舉辦稼日蒔光荷花季活動，並打造3, 000平方公尺的「睡蓮燈區」，成為網美打卡票選第一名。

為呼應台灣同婚專法通過，成為亞洲第一個同婚合法化國家， 今年雙溪區公所特別邀請了2對同性伴侶參加浪漫七夕活動， 由彩虹平權大平台忠毅邀請了昭昭、Tony與yan、 Mike兩對同志參與，象徵真愛不分性別、身分及外貌， 呼籲社會尊重多元性別。

活動從白天到夜晚，彩虹旗高掛在「雙溪荷所在」睡蓮燈區的鵲橋， 同時有象徵性別平等的新北市性平CEO企鵝暖爸陪伴， 不僅兩對同志感受到尊重，其他參與的戀人也覺得非常新鮮和興奮， 彼此祝福未來「要幸福哦！」

雙溪區長藍瑞珉表示，要落實多元性別、同性婚姻合法化， 需要更多的社會對話和參與，希望透過這次活動， 打破性別刻板印象和性別偏見、歧視等， 逐步提升國人對於多元性別的認同和接受度。