中華電信、交通大學與陽明大學攜手合作發展 5G AIoT智慧醫療應用服務

因應5G、AIoT智慧醫療發展趨勢，中華電信、交通大學、 陽明大學三方共同簽訂產學技術合作意向書，結合三方各自優勢， 交通大學為台灣電子資通訊技術創新巨擘、 陽明大學擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、 中華電信為台灣電信與資通訊整合產業龍頭，共同發展5G AIoT先進智慧醫療服務，並合作建置以病人為中心、 全程醫療照護之未來智慧醫院。

三方現階段以技術合作為目標，發展智慧醫療照護解決方案， 例如由陽明大學數位醫學中心與中華電信進行『 智慧居家睡眠健康照護方案』產學合作開發， 中華電信健康雲進行病患居家睡眠心電圖、血氧生理資訊蒐集， 提供陽明大學AI智能睡眠平台進行診療分析， 醫院安排後續約診治療。未來以交大、 陽明兩校合併後推動設立之醫療院所為『 智慧醫療創新技術場域驗證』，合作建置未來智慧醫院。

中華電信目前在健康照護領域推動健康雲平台， 提供慢性病患居家照護、企業職場健康照護服務， 子公司資拓科技則發展智慧醫院，未來規劃以自有5G、AIoT、 AVR、MOD、雲計算等平台資源， 結合陽明交大先進智慧醫療應用技術， 發展未來智慧醫院應用包含院區智慧醫療服務，並擴及居家、 社區與遠距醫療照護。

中華電信謝繼茂董事長表示：「 台灣聞名世界的兩大專業領域醫療與資通訊技術， 應該予以結合並發揚光大，中華電信與陽明交大因應5G時代來臨， 透過產研技術策略合作，將兩大專業領域結合， 共同發展5GAIoT智慧醫療應用服務， 本次透過三方合作備忘錄的簽署儀式， 將是落實智慧醫療發展新里程碑」。

交通大學陳信宏代理校長表示：「 推動智慧醫療是交通大學未來發展主軸，整合生醫、物聯網、 大數據、電資光通、機械、材料等跨領域研發能量， 攜手陽明大學共同發展BioICT®， 打造具備高端研究與臨床試驗能力的國家級研究中心。 今結合中華電信資通訊關鍵技術，再次聚合台灣產業量能， 三方強大的研發技術資源， 將加速智慧醫療設備產品與解決方案發展， 讓智慧醫療國家隊生態更健全」。

陽明大學郭旭崧校長說：「 今年的疫情恰好證明資通訊與醫療整合的重要性， 也是台灣目前防疫成功的關鍵。智慧醫療不是未來式， 已經是現在進行式，我們應該善用資通訊帶來的便利性， 讓醫師與醫院能造福更多的患者，讓台灣成為國際上智慧醫療的典範 」。