新北幼兒園長會議 市府與1,114園宣示共創正向優質幼教環境

新北市政府今(25)日在3樓多功能集會堂舉辦「 新北市109學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」， 謝政達副市長出席表達對防疫期間各幼兒園落實防疫工作的感謝， 並與1,114所幼兒園代表共同宣示承諾保護幼兒權益， 提供正向溫暖的教保服務環境， 現場也頒發幼教之光及親師生成長故事獎項， 期許每一位辛勤付出的幼教夥伴在孩子生命中擔任不可或缺的重要角 色，用生命影響生命。

謝政達副市長表示，在防疫期間，感謝各幼兒園落實健康五原則， 並落實環境消毒，特別感謝各中心園協助發放1萬1, 923瓶酒精及9,465盒口罩等防疫物資， 並協助轉知各項宣導作業。防疫工作尚未結束， 請各幼兒園落實密閉空間戴口罩政策，以落實保護幼兒之措施， 並期許各幼兒園長、主任帶領教保服務人員，落實溫暖、正向、 尊重、溝通、安全之五星原則，提供給家長安心的送托場域， 市府亦將與各幼兒園齊心合作，共創正向溫暖的教保服務環境。

為鼓勵幼兒園營造優質課程及教學環境，新北市透過「幼教之光」 及首辦「親師生成長故事徵集」，以鼓勵認真教保人員及幼兒園。 此次共計選拔20校(園)榮獲幼教之光， 及3人榮獲親師生成長故事特優， 其中新店區私立三民幼兒園楊嬪媛園長及永和區私立育苗幼兒園趙雁 君園長分別以「把一樣的愛給不一樣的孩子~ 一位幼教工作者的心路歷程」及「用微笑迎向未來的品均」為主題， 分享教養特殊幼生的經驗，及幼教老師對學生的關懷， 兩種經驗相輔相成，最終粹鍊出「把一樣的愛給不一樣的孩子」， 並突顯出教育是建立在絕對的專業上。透過園長會議表揚， 也將這樣的優質經驗分享給其他園所。

教育局表示， 本市也透過各項研習協助幼兒園教師發展正向管教專業知能， 以維護聯合國兒童權益公約中規範的幼兒保護及照顧之權益。 感謝各園為了孩子的身心健康發展， 在本市推動各項幼教政策上給予全力的協助與配合。 未來將持續推動各項幼教協助政策，成為幼兒教育堅強的後盾， 也期許各園一起為了守護孩子們的成長而努力， 創造更多新北幼教之光！