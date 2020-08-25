台灣外交再突破！　將於南法艾克斯普羅旺斯設辦事處

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣即將在法國南部城市艾克斯普羅旺斯設立駐普羅旺斯台北辦事處，此舉被外界視為是一項我國外交突破。

外交部歐洲司長姜森今（25）日在例行記者會中表示，「考量台灣與法國在經貿、科技、文化，以及教育等領域，合作及交流不斷深化，經過妥善研議的結果，我國政府將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市設立駐普羅旺斯台北辦事處。」

姜森並未透露辦事處將於何時開館﹐也未提及處長人選與派駐員數，僅表示「各項的籌備作業正進行當中」。

這將是我國繼關島與索馬利蘭之後，今年所設立的第三個海外辦事處。

外交部在7月間宣布重新恢復設立關島辦事處，以「加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係」；儘管遭到中國及聲稱擁有索馬利蘭主權的索馬利亞抗議，外交部也在8月正式掛牌成立索馬利蘭「台灣代表處」。

外交部隨後透過新聞稿表示，南法地區為國人赴法國旅遊重要目的地之一，駐普羅旺斯台北辦事處作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流。

根據外交部，自2016年至2019年，台灣民眾赴法國的人數成長幅度高達百分之62，法國人來台人數也成長近百分之30；外交部提及，由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期駐普羅旺斯辦事處設立後，將可在前述交流成果的基礎上，持續深化台法的友誼與合作。