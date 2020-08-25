【台灣輸出病毒後續】7旬婦人抵上海確診武漢肺炎　離台前曾聚餐

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中國上海23日再增一例武漢肺炎境外移入來自台灣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（25）日說，此個案為70餘歲女性，平常在南部獨居，已匡列33名接觸者，採檢其中14人，都是陰性。

中國23日新增武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）16例境外移入確診，其中5例由上海驗出，當中有1名來自台灣。我國中央流行疫情指揮中心於24日已接獲中方通知。

中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥下午在疾管署疫情週報時表示，上述個案經查是台灣70餘歲女性，活動範圍主要在南部，但為獨居。

莊人祥說，這名婦人因為身體不好，所以多是在家中休養，上一次出國時間為去年11月，自中國回台灣，今年8月15日出境到上海，當天入境上海採檢結果是陰性，中國安排個案到防疫旅館檢疫。但她21日出現喉嚨痛，22日再採檢，後來就陽性，23日轉為隔離治療。

據初步了解，該七旬婦出境前，曾與多名友人聚餐，並由親友開車送至機場，也曾因手術就醫複診。莊人祥說，這名個案的台灣友人已主動通知，曾與個案用餐接觸。目前匡列33名接觸者，已採檢有密切接觸的14人，核酸檢測都是陰性，血清抗體也檢測，但結果還沒出來。

莊人祥說，如果此個案確為確診病例，應該21日才發病，但發病前幾天都在上海，對台灣境內疫情影響較小。但台灣這邊持續疫調，釐清有沒有人是感染源或有沒有造成後續的傳播。研判其於台灣或上海感染機率各半，待釐清。

至於月中也有一名台灣男性在上海被驗出陽性，莊人祥說，此例14日到上海後，15至19日間因有發燒、腹瀉症狀都有採檢，但僅17日是陽性，15、16、18、19日都是陰性。經過中方專家會議，此個案已經解除隔離出院。

不過，莊人祥說，這名台灣男性究竟是不是偽陽性個案，中方並沒有給說明，難以釐清。