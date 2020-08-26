非法淘金猖獗　蘇丹2千年考古遺址慘遭毀

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）蘇丹位於尼羅河的上游，雖然古蹟並不像鄰國埃及那麼有名，由於這邊曾經是古代麥羅埃王國(Meroe)的領地，蘇丹依舊擁有許多造型獨特且歷史悠久的金字塔和文明遺跡，不過在政府沒有餘力保護這些古蹟的情況下，一些非法採金者正慢慢地摧毀該國豐富的文化資產。

蘇丹的採金工業十分盛行，在非洲僅次於南非和迦納，去(2019)年一年就替政府帶來高達12億美元的收入，然而領土廣闊，政府難以顧及所有角落，許多古老的遺跡因為剛好位在金礦周圍，已經因為採金作業受到不同程度的毀損，擁有2000年歷史的Jabal Maragha考古遺址甚至慘遭摧毀。

Jabal Maragha建成的時間於西元前350年至西元350年之間，可能是小型聚落或是一個檢查哨，其歷史悠久，具有極高的考古價值，不過當地古董與博物館部門的相關官員於近日前往該地時，卻發現幾名工人正以大型機具挖礦，災情慘重。從1999年就在當地進行考古作業的Habab Idriss Ahmed指出，工人為了節省時間而使用大型機具開挖，不過這些機械卻會對脆弱的遺址造成嚴重破壞。

不只如此，其他考古學家警告，這並不是單一事件，類似的情事正在蘇丹全國大量發生中，不只是考古遺址，一些歷史可追溯到的法老時期的古墓也面臨被盜竊一空的問題，古董與博物館部的部長Hatem al-Nour甚至說，全國1000餘處的考古遺址，已經有至少百處被部分甚至完全破壞。

更糟的是，這些因為私利破壞遺址的人，很多時候並不會受到法律的制裁。根據BBC報導，將Jabal Maragha摧毀的非法採金工人在被拘捕後被無罪釋放， 讓人匪夷所思。