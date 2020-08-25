「淘寶台灣」繼愛奇藝後遭經濟部開罰 蘇貞昌：不會讓中資取巧

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）繼經濟部18日與NCC祭出「愛奇藝條款」，明文禁止台灣企業代理經銷中國影音串流（OTT）服務後，昨（24）24日)投審會又判定「淘寶台灣」屬於中資，開罰新台幣41萬元，限其於半年內撤回投資或改正。

根據中央社，在經濟部正式裁決之前，淘寶台灣就強調，本身主要由英商克雷達營運，中資電商阿里巴巴僅是間接持股關係，比例低於30%。然而，經濟部調查發現，阿里巴巴可實質控制克雷達，且涉及資安風險，因此認定淘寶台灣屬於中資企業。由於其未依中資來台投資相關規定申請許可，已違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之規定，開罰新台幣41萬元，限期半年內撤資或改正。

根據投審會的說明，改正方式有兩種，一為淘寶台灣在時間內回復為純外資，確保沒有被中資實質控制；二是淘寶台灣符合中資來台投資標準，如停止廣告服務及第三方支付等，若無法改善，則必須停止在台營運。這也是首個以實質控制力認定為中資並開罰的案例。

除了違反相關法規之外，淘寶台灣重金補貼與低價戰術的營運政策，嚴重傷害台灣的電商市場，打擊本土業者，恐有壟斷寡佔疑慮，也因為「假外資真中資」的身份，其使用的技術平台與伺服器與中國共用，可能已暗中受到中國共產黨控制，引發資安外洩問題。

對此，行政院長蘇貞昌今（25日）上午至高雄視察前鎮漁港接受訪問時，表示支持經濟部的裁決，強調為照顧消費者與經營者，所以給予業者6個月的時間改善，將來政府也會嚴格把關，不會讓有中資以為政府管不到，而以取巧方式在台營運。