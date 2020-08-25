中台灣彰化萬人血清檢測公布喊停　基層醫師盼結果供指揮中心參考

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）彰化萬人血清抗體檢測期中報告公布喊停，彰化縣醫師公會理事長連哲震表示，報告不一定要對外公布，但一定要提供給指揮中心作為防疫參考。

彰化武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病毒血清抗體調查期中報告原本預定今（25）日公布，不過台大公衛學院前天傍晚臨時喊停，對外說明彰化血清抗體檢測是教師個人研究，由於研究專業性高，除非緊急到會危害國人健康，否則建議不用急著對民眾公布期中報告。

中央社報導，針對期中報告公布喊停，有媒體詢問彰化縣長王惠美的看法，王惠美說，縣府尊重台大專業的決定，很期待檢測結果出爐，因為鄉親很多人也想知道。她也解釋，據衛生局提供的資料，檢測採用的試劑來自瑞士，非中國產品。

彰化縣醫師公會理事長連哲震接受中央社記者訪問時說，基層醫師站在防疫第一線，很多醫師也對血清抗體檢測的結果很好奇，如今期中報告公布喊停，他從媒體看到的原因是因為行政作業不及，也認同把檢測作完，等到結果完備才公布的作法。

連哲震指出，先前外界的風風雨雨，難免會讓大家更關心血清抗體檢測的結果，他認為，抗體檢測的結果對防疫工作來說很重要，血清抗體檢測可以不用對民眾公布，但他認為數據對防疫來說很重要，一定要提供給中央流行疫情指揮中心，作為防疫的參考。