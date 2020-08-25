最新！「台北大稻埕」、「新北淡水漁人碼頭」煙火延至本週登場！

長達480秒的“愛你愛你煙火秀全台最精采。(取自北市觀傳局官網／周文章攝) 長達480秒的“愛你愛你煙火秀全台最精采。(取自北市觀傳局官網／周文章攝)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）原訂上週六22日舉辦的「2020大稻埕情人節」、「淡水漁人碼頭520煙火」，因巴威颱風緊急宣布延期，台北市觀傳局和新北市漁業處宣布，煙火確定活動延至本週六、日同地點登場。

台北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，經過市府團隊緊急協商及審慎評估天氣後，「2020大稻埕情人節」延至8月29日同時間同地點登場，長達480秒的“愛你愛你煙火秀”不變，萬芳、艾怡良等重量級歌手5小時情歌接力演唱也沒變。

北市府提醒民眾，為因應活動人潮，29日活動當天實施水門及市區交通管制：自29日上午6時起淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠。28日10時堤外停車場及相關道路停車格淨空，請民眾多加注意。

由於活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。更多活動及交通管制資訊請上台北旅遊網查詢。

圖片取自「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」臉書。

另一方面，新北市農業處宣布，「淡水漁人碼頭520煙火」活動確定延到30日晚間8點，長達5分20秒加長版的煙火秀，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，將是漁人碼頭有史以來最絢麗煙火；再加上首次登場的全新情人橋光雕秀，932盞LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，歡迎民眾帶著心愛的家人、朋友、情人一起嗨翻一整晚。

新北農業處提醒，漁人碼頭附近於29日下午4點開始進行交通管制，請民眾配合交管人員指引，港區公車亦僅停靠「淡水魚市站」。

活動結束為疏導人潮及維持車流量順暢，建議駕車民眾可多使用替代道路，開往淡金路再至台北或三芝方向：從漁人碼頭第1出入口離開之汽車可行駛沙崙路，再右轉濱海路或新市二路銜接淡金路；第2出入口離開之汽車可行駛中正路2段往新市鎮方向銜接淡金路，如此可避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。活動詳情可至新北市農業局-稼日蒔光臉書專頁查詢。