行動服務列車關懷新住民 移民署與新住民齊心喊讚

說明：為了嘉許來自英國新住民AMY（右2）適應新環境的勇氣及在臺灣打拼奮鬥的韌性，梁副署長（右4）帶領移民署北區大隊同仁來到「英國奶奶」餐... 說明：為了嘉許來自英國新住民AMY（右2）適應新環境的勇氣及在臺灣打拼奮鬥的韌性，梁副署長（右4）帶領移民署北區大隊同仁來到「英國奶奶」餐廳，替主廚AMY加油打氣(移民署提供)

為瞭解各地的新住民在臺生活情形，移民署副署長梁國輝於今(25)日10時許來到新北市，以「到府關懷、宅配愛」行動列車關懷訪視在地新住民。

首站前往訪視的新住民是居住八里區的武氏芳恆女士，她是一位從工廠走進校園講堂的越南新住民媽媽。昔因操作機台不慎，導致右手失去2隻手指頭，一度有過輕生念頭，為養育2個稚子，她決定重新振作，白天勤做復健外，夜間學習中文，並獲得高中學歷。104年開始於多所位居偏遠國中小學擔任越南語老師，致力推廣越南文化。芳恆更於105年成立新北市八里新住民關懷協會，並擔任新北市政府新住民事務委員會委員，熱衷推動服務新住民各項工作。梁副署長一行人專程到武氏芳恆女士任教的八里國小，嘉許她不向命運低頭的精神及助人為樂的善行。現場新二代以唱越語歌謠方式，歡迎梁副署長的蒞臨，並由芳恆帶大家一起體驗越式春捲DIY。

接續行程來到淡水區，拜訪19歲那年以全英國餐飲學院第一名優異成績畢業的英國籍外僑冉庭恩（AMY）女士。AMY婚後與先生一開始在臺灣路邊擺小餐車，販售奶昔及烤馬鈴薯。101年秉持「好食物應該更便宜，不該為價格讓人退避三舍」的初衷，開設臺灣第一間傳統英式料理「英國奶奶」餐廳。為了嘉許AMY適應新環境的這股勇氣及在臺灣打拼奮鬥的韌性，梁副署長來到「英國奶奶」餐廳，替主廚AMY加油打氣。講著一口流利中文的AMY，除了熱心解說英倫文化，也開心的向大家表示：「臺灣讓我美夢成真」。

對於初來乍到的新住民，以多元方式融入臺灣社會，最終能貢獻自身專業反饋社會，移民署梁副署長在訪視過程中，深感敬佩並表示：「新住民在臺灣這片土地上認真地發光發熱，顯示新住民是臺灣不可或缺向上的能量，未來移民署也將持續與新住民齊心為臺灣好生活打拼。」

訊息來源：移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)