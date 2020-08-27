〈時評〉台灣台新彰銀案　財政部不應再恣意妄為

纏訟數年的台新彰銀案，上週五經高等法院更一審判決，財政部再度敗訴，應依雙方原先約定，「支持且不得妨礙」台新金控取得彰銀多數董監事席次。這一案件，凸顯了台灣的金融主管官署棄約背信毀諾，違反公司治理原則，大開經濟自由化倒車，把含有官股的金融機構當做禁臠，有礙台灣金融的國際地位。財政部不應恣意妄為，堅持上訴且操控彰銀，延續讓「外國投資機構恥笑台灣資本市場的教材」。

本案是財政部為解決公營的彰化銀行呆帳問題，2005年以公開競標方式，釋出部分彰銀官股，新加坡主權基金淡馬錫也參與競標。最後，台新金控2005年以新台幣365億元，溢價114億元或四成取得彰銀22.5％股權，成為彰銀單一最大股東，拿下經營權。

引發爭議的是，財政部於招標前一天發函承諾：「得標者可主導彰銀經營，並取得過半董監席次」。不過，2014年財政部改變立場，不再支持台新金主導彰銀經營權，還進一步經由徵求委託書方式，擴大以財政部為首的泛公股勢力，掌控彰銀。失去經營權的台新金因此狀告財政部，要求確認兩造存在要約，財政部當初承諾支持台新金取得經營權的民事官司。雙方經數年訴訟，幾度判決都認定雙方存在契約關係，但財政部拒絕退讓，全案上週更一審裁定，財政部立即宣稱要上訴。

這個案子廣受矚目，凸顯了政府介入經濟活動的霸道無理，尤其財政部備受批評卻仍堅持立場，持續控制彰銀的經營，可議的主要有幾項。

首先就現代公司治理角度而言，包括彰銀等所謂官股事業，政府的角色是股東，股東雖有大小，但即使擁有百分之百股份的政府，其身份仍是股東，理應按公司法盡股東義務、享股東權益。不過，台灣的政府從威權到民主時代，都不接受這種法則，把公營事業當做政府機構，掌控經營管理，預算經費及金融機構的資金信用都視同公帑，不顧公司治理基本原理原則。政府逾越股東角色，卻拿「維護全民利益」當幌子，以致衍生不少問題與亂象。

政治上，當初台新金與財政部立約，時為民進黨執政，部長是林全。財政部後來改變立場時，已由中國國民黨的馬英九執政。然而，2016年民進黨再度執政，卻仍「國規民隨」繼續爭奪彰銀經營權。其間，林全已當上行政院長，導致輿論有「行政院長林全不認財政部長林全的賬」之譏。尤有甚者，財政部不斷透過徵收委託書，加碼公股，使所謂泛公股勢力持續膨脹。不論藍、綠執政財政部一個樣，理不直卻氣壯，不避外界議論，執意掌控彰銀，令人嘆為觀止。

經濟上，自由化是潮流，公營事業民營化更是早應落實的政策，有利整體發展，但在台新彰銀案，主政者不分政黨卻公然開倒車，醜象百出。尤其除了財政部和彰銀工會之外，大部分經濟專家和輿論都指財政部言而無信，「官與民鬥」，泛公股高層人事由政府指派也不合公司治理原則，有如把民營企業收歸國有。另外，由於彰銀案當初開國際標，有外資參加，台新彰銀案的紛爭，攸關台灣政府的國際承諾和信義，外資機構也密切關注。從外資機構角度看，本案引發「到底台灣要公營化，還是民營化？」的質疑，由於政府立場多變，背信毀諾，台灣成了一個高政治風險的市場，令外資裹足不前。曾任財政部長的顏慶彰的評論最為中肯：「台新金公開標得彰銀…遭受多少層面的不正義！這難道不是外國投資機構恥笑台灣資本市場的教材！」

外資不只恥笑，也反映於具體評價。根據世界金融中心城市2020年評比，台北的全球金融中心指數（GFCI）排名，由前一年的34名跌落為75名，與區堿金融中心的角色頗有差距；箇中主因，在於近年當局過於強調金融監理、預防洗錢與消費者保護等管制措施，在金融創新方面的表現落後其他國家。台灣須加速開放國內金融產業，包括金融自由化、國際化和金融創新，並培育延攬金融及法律人才，提升國際競爭力，才可能提升國際金融地位。

台新彰銀案是改變的契機，財政部不應一意孤行，繼續醜陋演出，傷害台灣政府的信義和台灣金融前景。