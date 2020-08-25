中華電攜手陽明交大 強攻智慧醫療

中華電信、交通大學與陽明大學今天簽產學技術合作意向書，攜手合作發展5G AIoT智慧醫療應用，明年「智慧睡眠」方案可正式上線，可在家蒐集生理數據，改善「睡在醫院」痛點。

中華電信、交通大學與陽明大學今天簽產學技術合作意向書，結合三方各自優勢，交通大學為電子資通訊技術、陽明大學擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、中華電信為台灣電通訊整合產業龍頭。

三方現階段以技術合作為目標，發展智慧醫療照護解決方案，例如由陽明大學數位醫學中心與中華電信進行「智慧居家睡眠健康照護方案」產學合作開發，中華健康雲進行病患居家睡眠心電圖、血氧生理資訊蒐集，提供陽明大學AI智慧睡眠平台進行診療分析。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信與陽明、交大因應5G時代來臨技術策略合作，將兩大專業領域結合，共同發展5G AIoT智慧醫療應用服務，本次透過三方合作備忘錄的簽署儀式，將是落實智慧醫療發展新里程碑。

中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，這次的合作模式讓過去中華電的客戶變成解決夥伴，有望成為一個新的成功商業模式，智慧醫療服務眾多，首推的智慧睡眠目前在概念驗證（PoC）的階段，明年有望在醫療院所正式上線，過去病人接受睡眠相關檢測，必須在醫院睡上一晚，多數人抱怨睡得不習慣、不舒服，透過智慧遠距醫療，在家就可以進行生理數據的搜集，改善「睡在醫院」的痛點。

她也表示，中華電信的MOD可以扮演最後一哩的角色，讓病患和醫院進行雙向溝通，將醫療延伸到家庭。

中華電布局智慧醫療，除了數據分公司的健康雲做職場健康管理、協助監控慢性病患者外，這次也將醫院的合作擴展到應用端，中華電在醫療智慧合作的對象也包括研華、緯創、台達電、佳士達，都有在洽談或簽MOU（備忘錄）。吳麗秀也指出，未來企業客戶營收將逐年成長，大數據分析、AI這1到2年在各個產業裡會大量擴展應用，舉例來說，區塊鏈已應用在壽險業、承攬壽險平台，和理賠做結合。

目前中華電也積極和大企業談專網解決方案，她透露，已鎖定製造業、半導體業的智慧製造，目前在林口Ａ7新創園區也有5G實驗網路，提供給新創業者測試與開發。