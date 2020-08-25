〈時評〉低價競爭惡果？健全會計師查核簽證品質　台灣當務之急

台灣股市狀況連連，繼康友-KY、恩得利、東貝等公司，因為董事長人謀不臧出事，第二季財報無法出爐，股票已被停止買賣，11月恐將陸續下市，還有諸多問題上市櫃公司充斥市場，成為投資人陷阱，如何健全會計師查核簽證制度，已成為當務之急，否則一旦台灣企業財報信用破產，後果不堪設想。

LED大廠東貝光電(2499)因為董事長吳慶輝涉嫌變賣公司瑕疵品得款1億1488萬餘元，被依違反證交法、偽造文書、侵占罪嫌起訴，東貝公司另以不實報表向銀行詐貸4345萬餘元，引起金融界震撼。恩得利公司因負責人林有欽等人，涉嫌挪用公司資產且財報虛假不實，且挪用公司資產導致公司無法正常營運。

至於康友-KY因為負責人黃文烈及總經理、財務長等人全部失踨，財報虛假不實，資產被掏空，造成投資人損失慘重，金額高達22億元，這家原為生技公司的優等生，竟然淪落至此，不可思議。而三家企業會接連發生問題，企業負責人當然要負最大的責任，但是會計師是否能夠協助企業經營管理，發揮把關及預警功能，真實揭露企業財務、業務狀況，保護債權人、投資人、租稅及其他利害關係人權益，建立企業財報的公信力，事關重大。

眾所週知，中國企業的財報在華爾街股市或商場，常遭挑戰及質疑，就是因為會計制度不健全，會計師簽證不實，弊端叢生，才會為人唾棄，這是台灣必須引以為戒的嚴重缺失。

如今出事的康友-KY公司兩位簽證會計師江明南、施景彬被依違反證券交易法財報不實罪嫌，移送法辦，各以30萬元交保，令人遺憾。兩人都任職勤業眾信聯合會計師事務所，如今竟然還涉嫌簽證不實，當然引起震撼，過去主管機關或司法單位極少依法追究會計師的查核簽證責任，如今屢次發生企業財報簽證不實，上市櫃公司地雷股頻頻爆發，甚至影響外資對台灣企業的信任及財報在國際的公信力，政府必須立法究責。

在台灣會計師及律師自從2008年大幅開放錄取名額後，現在台灣共有2009家會計師事務所，會計師已經成為艱苦行業，惡性競爭砍殺審計公費非常普遍，目前所謂的4大會計師事務所，分別是勤業衆信、安侯建業(KPMG)、資誠(PWC)、安永，因為信譽及規模夠大，接案比較容易，一般企業如欲申請上市櫃，由這4大簽證，也容易獲得主管機關的認同，被挑戰的機會較小，其他中小型會計師事務所接大案相當不容易，被砍價的機會更大，甚至還有企業找3、4家事務所來比價，以最低價得標，此時實在很難奢談簽證品質及可信度了，而會計師為求生存，不得不向企業主妥協，造成簽證品質低落，狀況連連。

外界不瞭解會計師其實是一個爆肝的行業，每月工作300小時是常態，即使是台灣大學會研所畢業的會計師，年紀35歲，月薪要想超過65000元，還是很拼。至於會計師事務所收取的審計公費，包括審計成本、業務風險，審計風險成本、剩餘訴訟風險成本及非訴訟風險成本，諸多費用是一般企業主不了解的，當企業界壓低審計公費的同時，何嘗不是增加自身面臨的各項風險成本，失去投資人、債權人或利害關係人的信任，付出的代價更大，但是這些隱性代價的付出，一般企業界並不了解，也不會盤算是否合算。

現在因為台灣跨國企業太多，各國會計品質未必相同，又牽涉到國家主權問題，除非像美國國力強大，有行使長臂管轄的實力，而中國不允許他國會計師入境查帳，目前兩岸關係緊張，台灣會計師更不可能得到中國的同意，實施跨境審計，偏偏台商在中國投資特別多，非常容易形成查帳死角，只能概括承受中國會計師查帳品質，大幅增加會計師的職業風險。

如何健全台灣會計制度，協助會計師保障合理的審計公費標準，減少惡性競爭，同時嚴格要求會計師重視職業尊嚴，自我提升會計師專業水準，防止弊端發生，以蠃得全民信任及尊重，並得到國際的肯定，是健全台灣投資及商業環境的當務之急，否則一旦台灣企業的財務報表水準，及會計師的查核簽證不被肯定及信任，將足以動搖國本。