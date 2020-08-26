〈時評〉全球糧荒七億人口饑餓　台灣要備糧

澳洲總理莫里森最近表示，2020年是大家生命中最辛苦的一年。此話有理，新冠肺炎疫情方興未艾，造成嚴重生命財產損失。聯合國最近警告，全球面臨50年最嚴重糧荒，已有25國7億人口饑餓，比去年大增1.3億人，情勢還在惡化中，政府必須重視，做好存糧及確保糧源的準備。

中國長江、黃河流域同時爆發半世紀以來最嚴重洪災，席捲西北、華南、西北、四川等地區，已知有6346萬人受災，房屋倒塌5.4萬戶，經濟損失1790億元人民幣，27個省農田大量毀損，包括江蘇、河北、山東、安徽、河南等地，至少有600萬公頃農地受災，114萬公頃絕產，今年迄8月10日為止，小麥生產累計4285萬噸，比去年同期大減1千萬噸，約達2成，其他玉米、大豆丶蔬果、稻米損失更大，魚米之鄉已無法供應人民日常生活糧食所需，糧食供需失調，至少影響4成人口的飲食，導致各類食品價格平均上漲11.2%，豬肉價格飈升86％，汛期至少要到9月才結束，期間變化仍大，使中國不得不緊急向美國加倍購買小麥、肉類等各項糧食應急。

問題不止如此，全球四大黑土區，也是糧倉的烏克蘭平原、美國密西西比平原、南美洲阿根廷延伸至烏拉圭的潘帕斯草原、中國東北草原，其中烏克蘭、俄羅斯、烏克蘭、哈蕯克斯坦，遭遇百年大旱，小麥嚴重減產，逼得俄羅斯不得不禁止小麥出口。

阿根廷新冠肺炎確診高居全球第13名，30萬人染疫，6千人死亡，美國密西西比州染疫嚴重，竟然有26名州議員確診。各地糧倉都遭重創，導致糧食供需失衡，芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨交易價格7月份竟然創下50多年來，最大漲幅，暴漲42％，加重貧窮國家饑荒嚴重。

中國要養活14億人口並不容易，習近平最近頻頻出訪各農地，高調警告各地官僚，對糧食安全始終要有危機意識，餐飲浪費令人「觸目驚心」，「再厚的家底也經不起揮霍」，又點名批判網路媒體大胃王節目，要求下架不得播出，同時發起「十個人點九個菜」、「光盤行動」。可見中國的糧食供應問題相當緊張。

中國曾經想找阿根廷大規模養豬，當豬肉供應庫，但遭當地40萬人聯名拒絕，引起矚目。不止如此，中國在澳洲大肆蒐購乳品公司，最近已經併購Bellamy乳業，「蒙牛」乳品公司又打算併購Lion乳品集團遭政府拒絕，因為澳洲最大的乳牛場Van Dairy已經是中資企業，可見糧食戰已經開打。

美國因為肉品工廠勞工確診染疫嚴重，全國19州115座肉品和家禽工廠，共有4913名員工確診，20人死亡，肉品產量下降30至40％，價格爆漲，連鎖超市好市多(Costco)已經宣布對新鮮肉類每人限購3盒，溫蒂漢堡已經不賣牛肉，其他零售商一樣停售或限購，可見肉品糧食也是供應困難。

屋漏偏逢連夜雨，非洲蝗蟲肆虐百年來最嚴重，尤其是東非，榖類都被蟲害吃光，人民飢餓死亡嚴重，災情悲慘。其他地區如世界第三大米倉越南，也因乾旱限制稻米出口，第9大小麥出口國哈蕯克斯坦禁止小麥、胡蘿蔔、馬鈴薯、糖等食物出口。印度是全球最大稻米出口國，因為疫情嚴重，產銷秩序大亂，停止稻米出口。塞爾維亞則停止葵花籽油出口。各重要糧食出口國的限制措施，加重糧荒的嚴重性。

全世界人口從1945年的24億，增加到2020年的75億，可是可耕地並沒有大幅成長。聯合國糧食及農業發展基金、世界糧食計劃署等機構，聯合發布報告指出，新冠肺炎疫情將造成50年來最嚴重的糧食危機，加上新冠肺炎疫情、經濟下滑，三者惡性循環，極可能結束70年人類的和平，2020年可能是危機嚴重的一年，台灣必須在疫情防治、饑荒及經濟發展發等三大面向，同時兼籌並顧，才能確保平安，安渡紊亂的2020年。