國際排名第4！國際生物奧林匹亞競賽台灣青年好手斬獲2金2銀

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020年第31屆國際生物奧林匹亞競賽原訂於日本旭州舉辦，因國際疫情持續嚴峻，大會決議改為線上國際賽辦理，昨（24）日傳回捷報，台灣選手表現優異，獲得2金、2銀，在53個參賽國家中排名第4。此外我國代表國手中，2名獲銀牌的張翔鈞及黃示其升，獲得日本主辦國大會頒發的「理論難題成績冠軍特別獎」。

教育部表示，今年代表我國的4名學生獲得2金（建國中學楊承寯及新竹科學實驗高中陳謙毅）及2銀（台中一中黃示其升及宜蘭高中張翔鈞同學）。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參加本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎可推薦入大學院校各本學系。

獲金牌、銀牌與銅牌者，也分別可獲教育部20萬元、10萬元與及5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，則頒給最高獎額。

教育部表示，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲64金、21銀、3銅，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。