亞非第七國！　台灣與以色列簽署相互承認駕照協議　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與以色列在昨（24）日正式簽署協議，相互承認對方駕照，這也是繼沙烏地阿拉伯及土耳其等國後，第七個與台灣簽署相關協議的亞非國家。

外交部昨日於台北舉行簽署儀式，由我國駐以色列代表張國葆及以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）以視訊連線方式分別代表兩國政府進行異地簽署；我國交通部路政司長陳文瑞與以色列交通與道路安全部證照司長Efi Rozen等人皆與會觀禮。

在駕照協定簽署後，台以雙邊免試、換照措施預計將在9月15日正式上路，日後赴以色列的國人及旅居當地的僑民將可使用台灣駕照申換當地駕照。

以色列是繼約旦、巴林、史瓦帝尼、南非（九省）、沙烏地阿拉伯，以及土耳其之後，第七個與台灣相互實施免試申換駕照的亞非地區國家。

外交部次長曹立傑昨日在簽署儀式上表示，駕照協定是台灣與以色列繼今年6月簽署教育、青年、體育合作執行協議後簽署的第二個協定，除了彰顯雙方積極合作的善意，相信並期許兩國人民的情誼能藉此進一步深化。

而根據外交部，柯思畢則表示，2019年台以互訪人數成長百分之20，雙方往來密切，儘管新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響目前雙邊人民的交流，但駕照協定的簽署象徵台以關係穩健發展，並可望為後疫情時期的雙邊交流合作奠定更堅實的基礎。

外交部表示，台灣與以色列雙邊關係密切友好，雙方在經貿、科技、醫衛或觀光等領域均互動頻繁；外交部相信藉由駕照協定的簽署，除能進一步便利兩國民眾交流互訪外，也充分展現台以雙方致力發展互利互惠實質關係的成果。

外交部提及，依據駕照協定，我國或以色列駕照持有人毋須通過筆試及路考，即可申請換發以色列或台灣駕照，但雙方仍須遵守對方國內相關法規；有關免試換照的最新消息及相關資訊，均公布於外交部網站「全球免試申換駕照專區」 。