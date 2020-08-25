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【新冠肺炎】南韓疫情復燃 首爾中小學全面網路授課

醫療人員罷工讓防疫雪上加霜

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/25 11:33
首爾商業區門口羅雀（圖／美聯社）

首爾商業區門口羅雀（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情顯然有壓不住之勢，政府今（25）日宣布，首都附近所有中小學與幼兒園26日起全面關閉，改為線上教學，盼能遏止疫情蔓延。

路透報導，南韓確診數連日來每天都以三位數的速度增加，截至周一，全國已有17,945例，包括310名死亡案例。新增個案多集中於首爾大都會區，但衛生官員憂心，恐怕又會迎來全國性疫情大爆發，呼籲民眾減少外出與旅遊。

除了備考高三生，首爾、仁川、京畿道所有中小學都必須改以線上授課，直到9月11日。南韓3月起不斷延後新學期開學時程，但隨著疫情趨緩，多數學校於5月20日至6月1日間陸續開課。

過去兩周來，大首爾地區已有至少43所學校、150名學生染疫。首爾也於周一首度下令，室內外皆須配戴口罩，教堂、夜店、KTV等高風險場所暫停營業。

疫情復燃，官方焦頭爛額之際，還得勸說數千名罷工的醫護人員儘快回到工作崗位。罷工肇因於政府擬於十年內增加4,000名醫學系學生，以強化公衛資源，因應如武漢肺炎這種大規模疫情。然醫護人員抗議，此舉會使市場過於飽和，也無助解決體制性的公衛問題。

南韓23日起已將防疫禁令擴大至全國，除了限制集會人數，各類娛樂場所也都全數暫停營業。由於咖啡廳並不在禁令範圍，已成了疫情的一大溫床。據報導，首爾就有不只一家咖啡店傳出群聚感染，疑似因空氣不流通，導致病毒透過空調或飛沫傳播，某家星巴克甚至爆出至少55人染疫。
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