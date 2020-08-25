蒙古家扶中心頒發獎助學金 鼓勵學生赴臺灣留學

蒙古家扶中心日前在該中心的多功能會議廳舉辦今(2020)年度家扶大學獎助學金頒贈典禮，今年共有184位優秀學生受獎，他們每人均將獲得100萬蒙圖以上、額度不等的獎助學金。來自臺灣扶助人士的愛心，繼續鼓勵更多蒙古青少年向學逐夢。

家扶駐蒙古代表周美妙致詞表示，今天獲邀出席領獎的都是獲得全額獎學金、學業成績最優異的同學，期盼所有受獎同學都能夠好好用功，在未來貢獻所學、回饋蒙古社會，並強調她衷心希望，受家扶扶助的同學們將來成為蒙古各界的棟梁人才與重要人士，讓家扶能以他們為榮。

臺灣駐蒙古代表羅靜如應邀頒獎，致詞勉勵受獎學生專心讀書，提升國際視野與職場競爭力。羅靜如代表強調，教育非常重要，可以改變個人、家庭、甚至一個國家的命運，而臺灣具備優質的高等教育及安全便利的生活環境，近年吸引越來越多蒙古學生選擇到臺灣留學，同時我國政府及公、私立大學都提供頗為優厚的獎學金，歡迎大家加強英語或華語，日後選擇到臺灣留學。

今年有26名受扶助學生獲得全額學費的獎助學金補助，其他119名再次獲獎的同學，每人依學業表現可獲頒額度不等的獎學金；另有39人則是首次獲獎的大學新生。不過因為防疫考量，僅邀請獲得全額學費獎學金的26人代表領取，其餘受獎學生將由匯款的方式頒發。

過去12年來，家扶獎助學金已幫助近3,000名蒙古學子接受大學以上的高等教育。尤其近年蒙古大學學費調升，蒙古家扶提供的獎助學金，對經濟負擔沉重的受扶助家庭及他們的子女來說，無疑是「雪中送炭」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）