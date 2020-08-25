颱風尾持續影響台灣 菲律賓東方海面有熱帶擾動發展觀察中

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中颱巴威(Bavi)目前朝著中國東北移動，預計26日，強度將達最高峰，挑戰今年最強紀錄。氣象專家吳德榮表示，台灣受巴威颱風尾引進的西南風影響，而西南風所挾帶的水氣，明日起迎風面的降雨狀況會愈來愈明顯，最新模擬圖顯示，菲律賓東方海面巳有熱帶擾動發展，應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，根據最新歐洲及美國模式模擬結果顯示，28日菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，是否會增強成颱風仍有待觀察，不過目前兩模式模擬的位置及路徑差異不小，將持續觀後續動態。

圖片擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄

中央氣象局表示，中度颱風「巴威(Bavi)」25日凌晨2時位於台北東北方600公里的海面上，以北北西轉北方向朝北韓及中國東北一帶前進。26日至28日西南風增強，中南部地區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區易有短時強降雨。

26日其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區亦有局部大雨發生的機率，27日、28日北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。29日西南風逐漸減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。