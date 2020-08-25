才剛承諾非洲國家先用！ 李克強：湄公河國家將率先使用中國製「武漢肺炎疫苗」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢肺炎自年初爆發，肆虐全球，加上美中、美印對峙持續升溫，為突破困境，北京當局透過開「疫苗支票」企圖尋求新同盟。國務院總理李克強24日向東南亞各國承諾待疫苗完成後，將優先提供使用。遭媒體諷刺「之前才承諾率先惠及非洲國家呢？」

新加坡媒體《聯合早報》報導，中國國務院總理李克強8月24日視訊參加「瀾湄合作第三次領導人會議」，本次會議由李克強及寮國總理共同主持，緬甸、泰國、越南及柬埔寨領導人皆出席。

李克強在會上表示，未來將提供湄公河國家抗疫醫療物資及必要的技術支持，待中國的新冠肺炎疫苗研發完成並投入使用，將優先提供給東南亞湄公河國家。

湄公河係東亞國際河流，位於中國境內稱為瀾滄江，流出中國後稱為湄公河，孕育東南亞多國文化。

中國在境內瀾滄江建了11座水壩，控制下洩水量，導致下游的東南亞國家面臨嚴重乾旱壓力。中國與東南亞國家因此交惡。

諷刺的是，這並不是中國第一次開「疫苗支票」。

今年6月17日中國國家主席習近平在「中非團結抗疫特別峰會」上表示，將繼續向非洲提供物資協助，翌日，中國外交部宣佈，為協助盟友抗疫，新冠肺炎疫苗研發並投入使用後，將率先惠及非洲國家。

【武漢肺炎】中國外交部：延長非洲還債期限並率先使用疫苗 網友：這到底是誰的政府？

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）肆虐全球以來，造成2千萬多萬人確診，各國被逼封鎖城市，經濟、文化及政治陷入蕭條及動蕩，近期韓國、越南、日本等國也開始出現新一波確診高峰。

為防堵疫情各國醫學專家相繼投入疫苗研發行列，而中國北京當局近日宣稱，現有的12款疫苗正如火如荼地研發當中，其中有5個疫苗已經進入臨床試驗。