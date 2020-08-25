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面對全球暖化　綠色和平呼籲台灣六都應宣示氣候緊急因應

綠色和平最新研究《全球暖化下台灣海平面上升和暴潮衝擊分析》指出，風暴潮淹溢台灣本島面積達2120平方公里，比起海平面上升影響面積增加1.5倍，建物影響面積超過2843萬坪、約5000個台北小巨蛋面積。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/25 09:46
照片載自綠色和平組織網站

照片載自綠色和平組織網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）綠色和平利用美國中央氣候研究組織（Climate Central）的全球海平面上升研究模型，推估在2050年在不積減碳的情境下，台灣將有約1398平方公里因海平面上升淹溢，衝擊六都超過290萬人的居住安全。綠色和平專案主任張皪心表示，在六都升格即將滿10周年之際，地方政府都應有更前瞻的思維以宣示「氣候緊急」開頭，採取因應策略。

隨著氣候變遷加速融冰、升溫導致海水熱膨脹，全球海平面正以每年1.9公釐速度上升，台灣受到地理位置與洋流影響，海平面上升速度為全球平均2倍。

根據近百年氣象紀錄，每年平均有3~5次颱風侵台，而颱風會將海水面拉高，加上強勁風勢推動海水淹溢至更內陸地區，宛如小型海嘯，即為「風暴潮」（Storm surge），如2015年杜鵑颱風及2016年梅姬颱風，都造成全台多處淹水。

綠色和平(Greenpeace)最新研究《全球暖化下台灣海平面上升和暴潮衝擊分析》指出，風暴潮淹溢台灣本島面積達2120平方公里，比起海平面上升影響面積增加1.5倍，建物影響面積超過2843萬坪、約5000個台北小巨蛋面積。西南沿海重要產業聚落如位於台南科技工業園區的Google 資料中心、高雄藝文焦點駁二藝術特區，若遭逢風暴潮，都將難以倖免。

根據該組織的分析，六都面臨的海平面上升與風暴潮威脅，台南市淹沒面積約426.65平方公里，各級古蹟如熱蘭遮城遺址與安平古堡、四草砲台都將被淹溢。新北市因人口密度高，淹水面積將影響達75萬人，為六都之最。台北市的重要政府機關，如總統府、立法院等也將受到影響。

照片載自綠色和平組織網站
氣候緊急狀態
氣候變遷
海平面上升

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