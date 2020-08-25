檢測能量留給醫院 德國將停止對入境者強制篩檢

全球武漢肺炎疫情蔓延，德國規定從高風險國家返國的人必須接受篩檢，結果大幅增加實驗室的負擔。為避免排擠醫院的檢測需求，德國政府決定近日內停止對入境者強制篩檢。

歐洲現在是旅遊旺季，儘管疫情蔓延不止，仍有許多民眾出國度假。為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例境外移入，德國政府原本8月初強制規定從美國、俄羅斯、比利時、西班牙等高風險國家返國的人，如果沒有在入境前48小時內接受檢測，入境後的3天內必須在機場或居家附近接受檢測，費用由政府負擔。

根據德國全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）統計，德國有157家實驗室可進行COVID-19病毒核酸檢測，平均每天的檢測能量約19萬件，理論上每週可進行120萬件的檢測。

不過，德國自從這個月開始對返國者進行篩檢以來，實驗室的負擔就大幅增加，目前每週的檢測數量已達87萬5000件。健康部的一名發言人說，按這個趨勢發展下去，將出現人力和材料不足的問題。

德國聯邦衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天與地方各邦衛生部長開會後達成初步共識，9月中暑假旅遊旺季結束後，將不再強制從高風險國家返國者接受檢測，把檢測能量留給養老院和醫院。

未來從高風險國家返國的人，必須到衛生局登記並進行居家隔離，最快在入境5天後接受檢測並確定結果為陰性，即可結束隔離。